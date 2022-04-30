"Вас бандеровцы бомбят". Родители легенды Динамо верят российской пропаганде

Российская Федерация занимается системной промывкой мозгов своего населения и граждан стран-сателлитов. Насколько эффективно действует геббельсовская пропаганда российского телевидения показал на примере своих родителей Александр Хацкевич.
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Они не хотят верить в то, что виновниками происходящего является Россия, а все списывают на мифических бандеровцев и неонацистов.
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"Ты своим родителям говоришь, а они тебе не верят. Они там понимают, что происходит, но вот до сих пор не верят. Когда я после 4-го числа отсылал фотографии с Бучи, с Гостомеля, то они попросили меня просто больше не высылать эти фотографии. Они сказали, что "у нас другая информация". На сегодняшний момент, когда мы общаемся, то эту тему не затрагиваем.
Первые наши такие разговоры были: "Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят". Я говорю: "Ну да, нам нечего было делать до 24-го числа, а сейчас вот просто русские отгуляли 23-е февраля, день защитника там какого-то, пошли спасать вашего сына русскоговорящего в Киеве, а мы начинаем бомбить, чтобы им ничего не досталось".
Вот это такие были разговоры. Я их понимаю, мне их жаль на самом деле. Но, мы сейчас этому моменту вообще не уделяем никакого внимания. Меня волнует их здоровье, а их – внуки и правнук. Они хотят, чтобы я вернулся в Беларусь, но я сказал, что паспорт Беларуси не поменяю, но жить буду в Украине", – сказал Хацкевич в интервью каналу Бомбардир.
Ранее легенда Беларуси Александр Хацкевич назвал свою страну соучастником войны. Все из-за политики белорусского диктатора Лукашенко, который старается во всем угодить своему другу Путину.
Кроме того Хацкевич мечтает произвести замену века – поменять в Мавзолее одного Владимира на другого.
Отметим, что Хацкевич является уроженцем Минска и начинал карьеру в столичном Динамо, однако имя себе сделал уже в киевском Динамо. За "бело-синих" хавбек отыграл более 150 матчей, выиграв семь чемпионств и выйдя с командой в полуфинал Лиги чемпионов (1999).
Также Александр Николаевич поруководил Динамо в качестве тренера (2017-2019). При нем киевляне выигрывали Суперкубок Украины, но в УПЛ дважды занимали второе место.