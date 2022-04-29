Лукашенко управляет колхозом! Легенда Беларуси назвал свою страну соучастником войны

Александр Хацкевич объяснил действия Лукашенко в войне России против Украины

Александр Хацкевич разнес президента Беларуси

Уже более двух месяцев Россия ведет полномасштабную войну против Украины, бомбардируя наши города и убивая мирное население. Также активное пособничество фашистским действиям РФ оказывает и Беларусь.

Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко не только активно поддерживает Путина, но и позволяет российским войскам обстреливать Украину со своей территории. Свое мнение об участии Беларуси в войне высказал экс-игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич.

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"Если президент страны не говорит на своем языке, то он может и слова гимна не до конца понимать. Не понимать, что белорусы – это все-таки мирные люди. Если летят ракеты с Беларуси, если взлетают самолеты, базируется тяжелая техника и артиллерия, то ты уже соучастник этого всего. Он будет озвучивать то, что выгодно и хочет слышать его друг Путин. То, что он петляет, это для белорусских людей показывает, что хочет участвовать в мирных переговорах, быть гарантом для Украины. Но люди разберутся, что это человек, который полностью принадлежит Путину.

Лукашенко считает, что он управляет не Беларусью, а колхозом. В стране один президент, а все остальные должности – это председатели. Он сам говорит, что он колхозник, вышел из земли, пахал ее, был трактористом. Поэтому он и остался с таким менталитетом селянина".

Отметим, что Хацкевич является уроженцем Минска и начинал карьеру в столичном Динамо, однако имя себе сделал уже в киевском Динамо. За "бело-синих" хавбек отыграл более 150 матчей, выиграв семь чемпионств и выйдя с командой в полуфинал Лиги чемпионов (1999).

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Также Александр Николаевич поруководил Динамо в качестве тренера (2017-2019), однако этот период не принес команде трофеев. При нем киевляне занимали лишь второе место в УПЛ, а также трижды вылетали из Лиги чемпионов еще на стадии квалификации.