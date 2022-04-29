3 мая 22:00
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
30 апреля 14:30
Ньюкасл --
Ливерпуль --
30 апреля 19:30
Лидс --
Манчестер Сити --
1 мая 18:30
Вест Хэм --
Арсенал --
1 мая 19:00
Хайдук --
Шахтер --
4 мая 20:00
Базель --
Динамо --
5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Лукашенко управляет колхозом! Легенда Беларуси назвал свою страну соучастником войны

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 17:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Александр Хацкевич объяснил действия Лукашенко в войне России против Украины
Александр Хацкевич разнес президента Беларуси
Александр Хацкевич разнес президента Беларуси

Уже более двух месяцев Россия ведет полномасштабную войну против Украины, бомбардируя наши города и убивая мирное население. Также активное пособничество фашистским действиям РФ оказывает и Беларусь.

Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко не только активно поддерживает Путина, но и позволяет российским войскам обстреливать Украину со своей территории. Свое мнение об участии Беларуси в войне высказал экс-игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич.

Реклама

"Если президент страны не говорит на своем языке, то он может и слова гимна не до конца понимать. Не понимать, что белорусы – это все-таки мирные люди. Если летят ракеты с Беларуси, если взлетают самолеты, базируется тяжелая техника и артиллерия, то ты уже соучастник этого всего.

Он будет озвучивать то, что выгодно и хочет слышать его друг Путин. То, что он петляет, это для белорусских людей показывает, что хочет участвовать в мирных переговорах, быть гарантом для Украины. Но люди разберутся, что это человек, который полностью принадлежит Путину.

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов – РИА Новости, 02.04.2022

Лукашенко считает, что он управляет не Беларусью, а колхозом. В стране один президент, а все остальные должности – это председатели. Он сам говорит, что он колхозник, вышел из земли, пахал ее, был трактористом. Поэтому он и остался с таким менталитетом селянина".

Отметим, что Хацкевич является уроженцем Минска и начинал карьеру в столичном Динамо, однако имя себе сделал уже в киевском Динамо. За "бело-синих" хавбек отыграл более 150 матчей, выиграв семь чемпионств и выйдя с командой в полуфинал Лиги чемпионов (1999).

Читайте также: Белорусский тренер мечтает провести замену века в Мавзолее

Реклама

Также Александр Николаевич поруководил Динамо в качестве тренера (2017-2019), однако этот период не принес команде трофеев. При нем киевляне занимали лишь второе место в УПЛ, а также трижды вылетали из Лиги чемпионов еще на стадии квалификации.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Лига чемпионов. Полуфинал

Вильярреал

3 мая

22:00

Ливерпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

4 мая

22:00

Манчестер Сити

3.20

3.60

2.15
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Ждем рубку!
суббота, 7 мая
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Титул WBA в полутяжелом весе
Завтра
Оскар Вальдес
Оскар Вальдес

vs.

Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон
Титулы WBC и WBO второй полулегкий вес
Кэти Тейлор
Кэти Тейлор

vs.

Аманда Серрано
Аманда Серрано
Титул абсолютной чемпионки в легком весе
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
80
2
Ливерпуль Ливерпуль
79
3
Челси Челси
65
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
78
2
Барселона Барселона
63
3
Севилья Севилья
63
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
75
2
Боруссия Д Боруссия Д
63
3
Байер Байер
55
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
74
2
Интер Интер
72
3
Наполи Наполи
67
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
78
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
59

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять