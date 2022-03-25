Белорусский тренер мечтает провести замену века в Мавзолее

Экс-тренер киевского Динамо Александр Хацкевич осуждает действия двух диктаторов и призывает белорусов одуматься

Хацкевич: пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич, который последние годы тренерской карьеры провел в России, резко высказался о военном вторжении орков на территорию Украины, где они убивают мирных жителей.

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Белорусский специалист сейчас остался в Украине и помогает нашим гражданам. Хацкевич также не оставил без внимания и президента своей родины, который способствует конфликту:

Если Беларусь полностью войдет в эту войну, то появится еще одна "прекрасная" страна, которая окончательно танцует под музыку россиян, хотя имеет свою культуру. Мы предоставили платформу для россиян, мы уже ввязались в эту войну. Военная техника ездит по улицам наших городов. Беларусь и лично Лукашенко уже стали соучастниками. Белорусских солдат здесь нет, надеюсь, что их нет. Но то, что Лукашенко открыл границы для входа русской армии, сделало его соучастником.

Кроме того, Хацкевич, в интервью ЧестнОк, сравнил двух президентов Росси и Беларусь, которых назвал диктаторами:

Лукашенко и Путин? Каждой твари по паре. Что один диктатор, что другой. Только Путин пошел еще дальше Лукашенко. Он весь мир настроил против себя, загнал украинских людей в подвалы, хоть и сам в подвале живет. Но если в Украине люди выйдут из подвалов и начнут строить свою страну, то он уже свою жизнь проведет в подвале. И как говорил один мой знакомый: уже пора заменить в Мавзолее одного Владимира на другого.

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