Білоруський тренер мріє провести заміну століття у Мавзолеї

Екстренер київського Динамо Олександр Хацкевич засуджує дії двох диктаторів і закликає білорусів одуматися

Хацкевич: настав час замінити в Мавзолеї одного Владіміра на іншого / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич, який останні роки тренерської кар'єри провів у Росії, різко висловився про військове вторгнення орків на територію України, де вони вбивають цивільних громадян.

Олександр Хацкевич / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Білоруський фахівець залишився в Україні та допомагає нашим людям. Хацкевич також не залишив поза увагою і президента своєї батьківщини, який сприяє конфлікту:

Якщо Білорусь повністю ввійде в цю війну, то з'явиться ще одна "прекрасна" країна, яка остаточно танцює під музику росіян, хоча має свою культуру. Ми надали платформу для росіян, ми вже вплуталися у цю війну. Військова техніка їздить вулицями наших міст. Білорусь та особисто Лукашенко вже стали співучасниками. Білоруських солдатів тут немає, сподіваюся, що їх немає. Але те, що Лукашенко відкрив кордони для входу російської армії, зробило його співучасником.

Крім того, Хацкевич, в інтерв'ю Чеснок, порівняв двох президентів Росії та Білорусь, яких назвав диктаторами:

Лукашенко та Путін? Кожній тварі по парі. Що один диктатор, що другий. Тільки Путін пішов ще далі за Лукашенка. Він увесь світ налаштував проти себе, загнав українських людей у підвали, хоч і сам у підвалі живе. Але якщо в Україні люди вийдуть з підвалів та почнуть будувати свою країну, то він уже своє життя проведе у підвалі. І як казав один мій знайомий: вже настав час замінити в Мавзолеї одного Володимира на іншого.

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