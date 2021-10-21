Вакцина не допомогла: Баварія повернулася до Мюнхена без головного тренера

У матчі третього туру Ліги чемпіонів Баварія на виїзді розгромила Бенфіку 4:0. Але після поїздки до Лісабону команда залишилася без наставника

Головний тренер Баварії заразився коронавірусів / Фото: Reuters

Головний тренер Баварії повернеться в Німеччину окремо від команди і піде на самоізоляцію, до повного одужання, повідомив офіційний сайт чемпіона бундесліги.

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"Юліан Нагельсманн здав позитивний результат на коронавірус, незважаючи на повну вакцинацію. Він полетить назад до Мюнхена окремо від команди на медичному літаку, а потім буде ізольований", – написала прес-служба німецького клубу в Twitter .

Julian Nagelsmann has tested positive for Coronavirus despite being fully vaccinated. He will fly back to Munich separately from the team in a medical plane and isolate back there. - FC Bayern English (@FCBayernEN) October 21, 2021

Нагадаємо, що в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія декласувала Бенфіку з рахунком 4:0. Причому нічийний рахунок 0:0 тримався до 70-ї хвилини гри. Але наступні чотирнадцять хвилин стали фатальними для португальської команди: дубль Сане, голи Евертона і Левандовскі відправили Бенфіку в нокаут.

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В іншому матчі групи Е київське Динамо поступилося на виїзді іспанській Барселоні 0:1 і опустилося в турнірній таблиці на останню сходинку.