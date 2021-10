Вакцина не допомогла: Баварія повернулася до Мюнхена без головного тренера

Головний тренер Баварії повернеться в Німеччину окремо від команди і піде на самоізоляцію, до повного одужання, повідомив офіційний сайт чемпіона бундесліги.

Читайте також: Легенди ніхто не розвіює! Тренер Чорноморця сумнівається в ефективності вакцинації

Julian Nagelsmann has tested positive for Coronavirus despite being fully vaccinated. He will fly back to Munich separately from the team in a medical plane and isolate back there.