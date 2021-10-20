Барселона – Динамо та інші: розклад матчів середи у Лізі чемпіонів

До вашої уваги – розклад матчів середи, результати і турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів. Онлайн Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.
ЧЕТВЕР, 20 ЖОВТНЯ
Група Е
19:45. Барселона – Динамо
Котирування: 1.25 – 6.70 – 11.50
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22:00. Бенфіка – Баварія
Котирування: 7.10 – 5.10 – 1.44
Група F
22:00. МЮ – Аталанта
Котирування: 1.71 – 4.30 – 4.70
22:00. Янг Бойз – Вільярреал
Котирування: 3.20 – 3.60 – 2.23
Група G
19:45. Зальцбург – Вольфсбург
Котирування: 2.05 – 3.65 – 3.65
22:00. Лілль – Севілья
Котирування: 3.25 – 3.15 – 2.41
Група H
22:00. Зеніт – Ювентус
Котирування: 3.50 – 3.25 – 2.25
22:00. Челсі – Мальме
Котирування: 1.08 – 12.00 – 35.00
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Нагадаємо, що вчора Шахтар програв Реалу в ЛЧ. дивіться всі п'ять голів матчу Шахтар – Реал .