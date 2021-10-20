20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Барселона – Динамо та інші: розклад матчів середи у Лізі чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 10:14
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У середу, 20 жовтня, пройде вісім поєдинків найпрестижнішого футбольного єврокубка, серед яких і протистояння Барселони з Динамо
Марк-Андре тер Штеген парирує удар Владислава Супряги
Марк-Андре тер Штеген парирує удар Владислава Супряги / Фото: Reuters

До вашої уваги – розклад матчів середи, результати і турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів. Онлайн Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

ЧЕТВЕР, 20 ЖОВТНЯ

Група Е

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19:45. Барселона – Динамо
Котирування: 1.25 – 6.70 – 11.50

22:00. Бенфіка – Баварія
Котирування: 7.10 – 5.10 – 1.44

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

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Група F

22:00. МЮ – Аталанта
Котирування: 1.71 – 4.30 – 4.70

22:00. Янг Бойз – Вільярреал
Котирування: 3.20 – 3.60 – 2.23

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Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аталанта Аталанта Ата
2
1
1
0
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Янг Бойз Янг Бойз Янг
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
4
Вільярреал Вільярреал Віл
2
0
1
1
3
4
-1
1
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П Н

Група G

19:45. Зальцбург – Вольфсбург
Котирування: 2.05 – 3.65 – 3.65

22:00. Лілль – Севілья
Котирування: 3.25 – 3.15 – 2.41

Груповий етап
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Зальцбург Зальцбург Зал
2
1
1
0
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Вольфсбург Вольфсбург Вол
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
3
Севілья Севілья Сев
2
0
2
0
2
2
0
2
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Лілль Лілль Ліл
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П Н

Група H

22:00. Зеніт – Ювентус
Котирування: 3.50 – 3.25 – 2.25

22:00. Челсі – Мальме
Котирування: 1.08 – 12.00 – 35.00

Груповий етап
Група H
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ювентус Ювентус Юве
2
2
0
0
4
0
4
6
Забиті 4
Пропущені 0
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
2
Челсі Челсі Чел
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Зеніт Зеніт Зен
2
1
0
1
4
1
3
3
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П
4
Мальме Мальме Мал
2
0
0
2
0
7
-7
0
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П

Матчі Ліги чемпіонів показує платформа Megogo.

Нагадаємо, що вчора Шахтар програв Реалу в ЛЧ. дивіться всі п'ять голів матчу Шахтар – Реал .

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
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