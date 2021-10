Вакцина не помогла: Бавария вернулась в Мюнхен без главного тренера

Главный тренер Баварии вернется в Германию отдельно от команды и уйдет на самоизоляцию, до полного выздоровления, сообщил официальный сайт чемпиона бундеслиги.

Julian Nagelsmann has tested positive for Coronavirus despite being fully vaccinated. He will fly back to Munich separately from the team in a medical plane and isolate back there.