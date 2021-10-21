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Лилль --
2 ноября 22:00
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Янг Бойз --
2 ноября 22:00
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Бенфика --
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Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
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30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
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Вакцина не помогла: Бавария вернулась в Мюнхен без главного тренера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 октября, 13:27
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В матче третьего тура Лиги чемпионов Бавария на выезде разгромила Бенфику 4:0. Но после поездки в Лиссабон команда осталась без наставника
Главный тренер Баварии заразился коронавирусом
Главный тренер Баварии заразился коронавирусом / Фото: Reuters

Главный тренер Баварии вернется в Германию отдельно от команды и уйдет на самоизоляцию, до полного выздоровления, сообщил официальный сайт чемпиона бундеслиги.

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"Юлиан Нагельсманн сдал положительный результат на коронавирус, несмотря на полную вакцинацию. Он полетит обратно в Мюнхен отдельно от команды на медицинском самолете, и затем будет изолирован", – написала пресс-служба немецкого клуба в Twitter.

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария деклассировала Бенфику со счетом 4:0. Причем ничейный счет 0:0 держался до 70-й минуты игры. Но следующие четырнадцать минут стали фатальными для португальской команды: дубль Зане, голы Эвертона и Левандовски отправили Бенфику в нокаут.

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В другом матче группы Е киевское Динамо уступило на выезде испанской Барселоне 0:1 и опустилось в турнирной таблице на последнюю строчку.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забитые 12
Пропущеные 0
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В
2
Бенфика Бенфика Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забитые 0
Пропущеные 6
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И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
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