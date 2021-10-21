Вакцина не помогла: Бавария вернулась в Мюнхен без главного тренера

В матче третьего тура Лиги чемпионов Бавария на выезде разгромила Бенфику 4:0. Но после поездки в Лиссабон команда осталась без наставника

Главный тренер Баварии заразился коронавирусом / Фото: Reuters

Главный тренер Баварии вернется в Германию отдельно от команды и уйдет на самоизоляцию, до полного выздоровления, сообщил официальный сайт чемпиона бундеслиги.

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"Юлиан Нагельсманн сдал положительный результат на коронавирус, несмотря на полную вакцинацию. Он полетит обратно в Мюнхен отдельно от команды на медицинском самолете, и затем будет изолирован", – написала пресс-служба немецкого клуба в Twitter.

Julian Nagelsmann has tested positive for Coronavirus despite being fully vaccinated. He will fly back to Munich separately from the team in a medical plane and isolate back there. — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 21, 2021

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария деклассировала Бенфику со счетом 4:0. Причем ничейный счет 0:0 держался до 70-й минуты игры. Но следующие четырнадцать минут стали фатальными для португальской команды: дубль Зане, голы Эвертона и Левандовски отправили Бенфику в нокаут.

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В другом матче группы Е киевское Динамо уступило на выезде испанской Барселоне 0:1 и опустилось в турнирной таблице на последнюю строчку.