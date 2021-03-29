В Уельсі ввели комендантську годину і вже вигнали трьох футболістів за її порушення

Тренерський штаб збірної Уельсу не панькається з гравцями, які порушують режим. Так валлійці відрахували з команди відразу трьох футболістів напередодні відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 зі збірною Чехії 30 березня.
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За інформацією Sky Sports, провинившимися виявилися нападник "Вест Бромвіч Альбіон" Хал Робсон-Кану, вінгер "Шальке" Раббі Матондо і хавбек "Лідса" Тайлер Робертс. Гравці були спіймані на недотриманні комендантської години. Порушивши протокол, встановлений Футбольної асоціацією Уельсу, вони покинули свої спальні після відбою.
Джерело повідомляє, що футболісти не робили нічого незвичайного – не запрошували в готель нікого зі сторонніх і самі його не покидали, не порушуючи умови "бульбашки". Однак тренерський штаб збірної порахував порушення комендантської години досить серйозною підставою для ослаблення команди і відправив всю трійцю по своїх клубах.
Відзначимо, що в групі Е, крім валлійців і чехів, також виступають збірні Бельгії, Естонії та Білорусі. На старті кваліфікації ЧС-2022 Уельс програв Бельгії 1:3.
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