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В Уельсі ввели комендантську годину і вже вигнали трьох футболістів за її порушення

29 березня, 18:52

Олена Павлова Олена Павлова

Футболісти "Лідса" і "Шальке" не полягали вчасно спати

Тренерський штаб збірної Уельсу не панькається з гравцями, які порушують режим. Так валлійці відрахували з команди відразу трьох футболістів напередодні відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 зі збірною Чехії 30 березня.

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За інформацією Sky Sports, провинившимися виявилися нападник "Вест Бромвіч Альбіон" Хал Робсон-Кану, вінгер "Шальке" Раббі Матондо і хавбек "Лідса" Тайлер Робертс. Гравці були спіймані на недотриманні комендантської години. Порушивши протокол, встановлений Футбольної асоціацією Уельсу, вони покинули свої спальні після відбою.

Тайлер Робертс на тренуванні

Тайлер Робертс на тренуванні / Фото: Reuters

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Джерело повідомляє, що футболісти не робили нічого незвичайного – не запрошували в готель нікого зі сторонніх і самі його не покидали, не порушуючи умови "бульбашки". Однак тренерський штаб збірної порахував порушення комендантської години досить серйозною підставою для ослаблення команди і відправив всю трійцю по своїх клубах.

Відзначимо, що в групі Е, крім валлійців і чехів, також виступають збірні Бельгії, Естонії та Білорусі. На старті кваліфікації ЧС-2022 Уельс програв Бельгії 1:3.

Раніше ми писали, що зрив матчу Україна – Казахстан – вигадки ЗМІ.

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комендантська година порушення отчисление ЧС-2022 збірна Уельса кваліфікація чс
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