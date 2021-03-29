В Уельсі ввели комендантську годину і вже вигнали трьох футболістів за її порушення

Тренерський штаб збірної Уельсу не панькається з гравцями, які порушують режим. Так валлійці відрахували з команди відразу трьох футболістів напередодні відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 зі збірною Чехії 30 березня.

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За інформацією Sky Sports, провинившимися виявилися нападник "Вест Бромвіч Альбіон" Хал Робсон-Кану, вінгер "Шальке" Раббі Матондо і хавбек "Лідса" Тайлер Робертс. Гравці були спіймані на недотриманні комендантської години. Порушивши протокол, встановлений Футбольної асоціацією Уельсу, вони покинули свої спальні після відбою.

Тайлер Робертс на тренуванні / Фото: Reuters

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Джерело повідомляє, що футболісти не робили нічого незвичайного – не запрошували в готель нікого зі сторонніх і самі його не покидали, не порушуючи умови "бульбашки". Однак тренерський штаб збірної порахував порушення комендантської години досить серйозною підставою для ослаблення команди і відправив всю трійцю по своїх клубах.

Відзначимо, що в групі Е, крім валлійців і чехів, також виступають збірні Бельгії, Естонії та Білорусі. На старті кваліфікації ЧС-2022 Уельс програв Бельгії 1:3.

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