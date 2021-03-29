В Уэльсе ввели комендантский час и уже выгнали троих футболистов за его нарушение

Тренерский штаб сборной Уэльса не церемонится с игроками, которые нарушают режим. Так валлийцы отчислили из команды сразу троих футболистов в преддверии отборочного матча чемпионата мира-2022 со сборной Чехии 30 марта.

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По информации Sky Sports, провинившимися оказались нападающий "Вест Бромвич Альбион" Хал Робсон-Кану, вингер "Шальке" Рабби Матондо и хавбек "Лидса" Тайлер Робертс. Игроки были пойманы на несоблюдении комендантского часа. Нарушив протокол, установленный Футбольной ассоциацией Уэльса, они покинули свои спальни после отбоя.

Тайлер Робертс на тренировке / Фото: Reuters

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Источник сообщает, что футболисты не делали ничего из ряда вон выходящего – не приглашали в отель никого из посторонних и сами гостиницу не покидали, не нарушая условия "пузыря". Однако тренерский штаб сборной посчитал нарушение комендантского часа достаточно серьезным основанием для ослабления команды и отправил всю троицу по своим клубам.

Отметим, что в группе Е, помимо валлийцев и чехов, также выступают сборные Бельгии, Эстонии и Беларуси. На старте квалификации ЧМ-2022 Уэльс проиграл Бельгии 1:3.

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