У Туреччині зупинили матч, щоб футболісти поїли

Головний арбітр зупинив зустріч, щоб під час невеликої перерви футболісти команд, що дотримуються посту в священний місяць Рамадан, перекусили

Матч першого дивізіону чемпіонату Туреччини Гіресунспор – Кечіоренгюджю (2:1) був зупинений головним суддею на 11-й хвилині.

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Під час невеликої перерви футболісти команд, що дотримуються посту в священний місяць Рамадан, попили воду і перекусили легкою їжею.

GZT Giresunspor – Ankara Keçiörengücü maçnda yaanan sakatlk ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç srasnda oruçlarn açt. #beINSPORTS pic.twitter.com/Fec6Q5ERKP - beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 13, 2021

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Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман поста. Протягом місяця правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі і пиття.

Нагадаємо, що гряде революція і в Лізі чемпіонів! Новий "швейцарський" формат турніру підтримали всі. Число учасників основного раунду може вирости до 36 команд, а ось внутрішні чемпіонати постраждають.

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