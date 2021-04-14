У Туреччині зупинили матч, щоб футболісти поїли

Матч першого дивізіону чемпіонату Туреччини Гіресунспор – Кечіоренгюджю (2:1) був зупинений головним суддею на 11-й хвилині.
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Під час невеликої перерви футболісти команд, що дотримуються посту в священний місяць Рамадан, попили воду і перекусили легкою їжею.
GZT Giresunspor – Ankara Keçiörengücü maçnda yaanan sakatlk ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç srasnda oruçlarn açt. #beINSPORTS pic.twitter.com/Fec6Q5ERKP- beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 13, 2021
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Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман поста. Протягом місяця правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі і пиття.
Нагадаємо, що гряде революція і в Лізі чемпіонів! Новий "швейцарський" формат турніру підтримали всі. Число учасників основного раунду може вирости до 36 команд, а ось внутрішні чемпіонати постраждають.
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