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В Турции остановили матч, чтобы футболисты покушали

14 апреля, 23:03

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Главный арбитр остановил встречу, чтобы во время небольшого перерыва футболисты команд, соблюдающие пост в священный месяц Рамадан, перекусили

Матч первого дивизиона чемпионата Турции Гиресунспор – Кечиоренгюджю (2:1) был приостановлен главным судьей на 11-й минуте.

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Во время небольшого перерыва футболисты команд, соблюдающие пост в священный месяц Рамадан, попили воду и перекусили легкой пищей.

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Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста. В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья.

Напомним, что грядет революция и в Лиге чемпионов! Новый "швейцарский" формат турнира поддержали все. Число участников основного раунда может вырасти до 36 команд, а вот внутренние чемпионаты пострадают.

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рамадан чемпионат Турции

Источник: Championat.ru

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