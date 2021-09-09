У збірній України розповіли про премії за матч із Францією

Українська федерація футболу заохотила команду Олександра Петракова за нічию 1:1 у відбірковому поєдинку з чемпіонами світу французами

Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Усі три перші матчі збірної України під керівництвом Олександра Петракова завершилися внічию – 2:2 з Казахстаном і 1:1 з Францією у відборі на ЧС-2022, а потім 1:1 у товарняку з Чехією.

Проте один із цих нічийних поєдинків для футболістів української збірної стоїть осібно. За нічию з чемпіонами світу французами на НСК "Олімпійський" керівництво УАФ пообіцяло команді преміальні.

"Так, це нам сказав президент УАФ. Ми командою вирішили, що частину грошей хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу", – сказав у коментарі Футбол NEWS Петраков

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Раніше ми розповідали, скільки футболісти збірної України отримали за останні роки виступів під керівництвом попереднього наставника – Андрія Шевченка.

"За вихід на Євро гравці і штаб отримали 3 млн євро", – заявив глава УАФ Андрій Павелко в ефірі Великого футболу

– заявив глава УАФ Андрій Павелко в ефірі Великого футболу "За виступ на самому Євро – 2,5 млн євро"

"Плюс 1 млн євро за Лігу націй, яку ми через коронавірус закінчили невдало"

за Лігу націй, яку ми через коронавірус закінчили невдало" "Загалом – 6,5 млн євро отримала команда, але з обов'язковою виплатою всіх податків і зборів", – підсумував Павелко

ОГЛЯД МАТЧУ УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ 1:1