Не звик на чужому горі будувати своє щастя. Реакція Петракова на допінг

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував інформацію, що лідер казахстанської команди Руслан Валіуллін провалив допінг-тест

Україна не змогла обіграти Казахстан / Фото: REUTERS

На початку вересня збірна України не змогла обіграти Казахстан у відборі на ЧС-2022. І все завдяки блискучій грі півзахисника Руслана Валіулліна, який забив у наші ворота два м'ячі.

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А тепер стало відомо, що Валіуллін здав позитивний допінг-тест. Чи може Україна долучитися до судової тяжби за три очки? На це питання відповів виконуючий обов'язки головного тренера Олександр Петраков.

"До допінгу ставлюся негативно. Я цими справами не займаюся. Ми зіграли там внічию, втратили важливі два очки. Я не звик на чужому горі будувати своє щастя", – заявив Петраков.

Нагадаємо, що вчора наша команда знову не змогла перемогти. На останніх секундах Україна пропустила від Чехії в товариському матчі – 1:1.