Огляд матчу Чехія – Україна: дебютант Корнієнко відкриває рахунок

Збірна України грає в гостях товариський матч з командою Чехії

Україна в Пльзені завершила вересневий цикл. Фото www.fotbal.cz

Третій матч під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Петракова збірна України проводить сьогодні в Пльзені. Товариський – проти Чехії.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Чехія – Україна. А тут буде відео голів, а також огляди кожного з таймів і матчу.

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ЧЕХІЯ – УКРАЇНА – 0:1

0: 1. 27' Корнієнко

На 27-й хвилині рахунок відкрив дебютант збірної України Віктор Корнієнко.

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Дивіться огляд першого тайму:

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Інші матчі України з Чехією:

Нагадаємо, що в двох попередніх поєдинках Олександра Петракова наша команди розписала нічию. Це були відбіркові зустрічі чемпіонату світу 2022 року: виїзний проти Казахстану (2:2) і домашній з Францією (1:1).