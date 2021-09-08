Чехія – Україна. Онлайн трансляція матчу LIVE

Збірна України проводить товариський матч з Чехією на виїзді. Цей поєдинок стане перевіркою найближчого резерву команди

Чехія - Україна. Онлайн трансляція товариського матчу 8 вересня в Плзені

Чехія – Україна: сьогодні в Пльзені відбудеться товариський матч. Поєдинок розпочнеться о 21:45, а ми проводимо онлайн трансляцію гри з відео-повторами голів і коментарями ключових епізодів зустрічі. А дивитися гру в прямому ефірі можна на каналі Україна, Футбол 1.

Що Олександр Петраков говорив перед матчем:

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прогноз букмекерів

Господарі – невеликі фаворити сьогодні . Букмекери встановили коефіцієнт на перемогу збірної Чехії 2.55, а на перемогу збірної України 3.25, на нічию – 2.95.

Імовірність результату матчу по котируваннях аналітиків букмекерських контор:

Перемога Чехії – 38%;

Нічия – 33%;

Перемога України – 29%.

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Скільки голів буде забито? Експерти прогнозують, що матч буде "на менше". Котирування такі:

Менше 2,5 голів – 1.62, ймовірність 59%;

Більше 2,5 голів – 2.37, ймовірність 41%.

"Результат для мене дуже важливий. Перед грою з Фінляндією потрібен позитивний результат. Дуже важливий цей результат", – говорив напередодні Олександр Петраков.

Хто заб'є гол? Аналітики видали такі коефіцієнти на авторства гола:

Матей Видра (Чехія) – 3.30;

Роман Яремчук (Україна) – 3.75;

Мартін Долежал (Чехія) – 3.85;

Андрій Ярмоленко (Україна) – 4.30;

Томаш Соучек (Чехія) – 5.00;

Олександр Зубков (Україна) – 6.00;

Антонін Барак (Чехія) – 6.00;

Олександр Зінченко (Україна) – 7.00;

Микола Шапаренко (Україна) – 7.00;

Алекс Крав (Чехія) – 8.00;

Томаш Холеш (Чехія) – 9.00.

Історія зустрічей

Збірні України та Чехії зустрічалися між собою чотири рази. Перевага поки на нашій стороні : Наша команда двічі перемогла в 2018 році (1: 0 вдома і 2: 1 на виїзді) в переможному для нас сезоні Ліги націй.

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Чехи перемагали рівно десять років тому – тоді матч завершився з розгромним рахунком 4: 0. Ще один раз (в 2012) команди зіграли внічию (0: 0).

орієнтовні склади

Перед товариським матчем Олександр Петраков прийняв рішення відпустити велику групу гравців . На Чехії не заявлені Пятов, Миколенко, Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Циганков, Забарний, Малиновський.

"У людей Ліга чемпіонів, дуже серйозне змагання. До мене звернувся Шахтар, але я сказав, що рішення будуть приймати тільки після гри. І прийняв рішення також відпустити і динамівців трьох, щоб не було пересудів", – пояснив своє рішення Петраков.

Можна припустити, що стартові склади будуть приблизно такими:

збірна Чехії : Станек – Матею, Йемелка, Каша, Гавел, Соучек, Саділек, Тецл, Змргал, Віснер, Видра.

збірна України : Бойко – Сирота, Кривцов, Качараба, Соболь, Зінченко, Шапаренко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Де дивитися матч

Гра в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена" (вміщує 11 700 глядачів) розпочнеться о 21:45. Матч в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті.

Розклад трансляцій матчу Чехія – Україна: