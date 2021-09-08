8 сентября 71’
Чехия 0
Украина 1
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Обзор матча Чехия – Украина: дебютант Корниенко открывает счет

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
8 сентября, 22:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сборная Украины играет в гостях товарищеский матч с командой Чехии
Украина в Пльзене завершила сентябрьский цикл. Фото www.fotbal.cz
Украина в Пльзене завершила сентябрьский цикл. Фото www.fotbal.cz

Третий матч под руководством и.о. главного тренера Александра Петракова сборная Украины проводит сегодня в Пльзене. Товарищеский – против Чехии.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина. А здесь будет видео голов, а также обзоры каждого с таймов и матча.

Реклама

ЧЕХИЯ – УКРАИНА – 0:1

0:1. 27' Корниенко

На 27-й минуте счет открыл дебютант сборной Украины Виктор Корниенко.

Реклама

Смотрите обзор первого тайма:

Реклама

Другие матчи Украины с Чехией:

Напомним, что в двух предыдущих поединках с Александром Петраковым наша команды расписала ничью. Это были отборочные встречи чемпионата мира 2022 года: выездной против Казахстана (2:2) и домашний с Францией (1:1).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
96
60
51
207
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
41
38
45
124
3
flag США СШАUS
37
36
31
104
4
flag ПКР ПКРRPC
36
33
49
118
5
flag Нидерланды НидерландыNL
25
17
17
59
6
flag Украина УкраинаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилия БразилияBR
22
20
30
72
8
flag Австралия АвстралияAU
21
29
30
80
9
flag Италия ИталияIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
Все медали Паралимпиады
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
19:30
Смотри на:
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять