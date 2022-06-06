У гонитві за Францією. Україна розгромила балканців у відборі Євро-2023

Підопічні Руслана Ротаня з великим рахунком обіграли Північну Македонію у кваліфікації Євро-2023. Героєм матчу став динамівець Владислав Ванат

Молодіжка України порадувала вболівальників своєю грою / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 5 червня, на арені "Есеньюрт Неджмі Кадіоглу" у Стамбулі молодіжна збірна України провела матч відбору Євро-2023 (U-21) проти Північної Македонії. Нагадаємо, наша головна збірна програла Уельсу та не змогла відібратися на ЧС-2022.

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Команда Ротаня з перших хвилин диктувала умови балканцям. Але реалізувати свою перевагу "синьо-жовті" не могли аж до середини другого тайму.

На 65-й хвилині матчу головний тренер української "молодіжки" випустив на заміну форварда Динамо Владислава Ваната, якому судилося стати героєм зустрічі

Буквально першим торканням Ванат віддав гольовий пас на В'юнника і той розпечатав ворота македонців. Потім простріл того ж таки Ваната замкнув Судаков – 2:0.

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В останні хвилини матчу свої голеадорські здібності показав вже сам молодий динамівець. Владислав двічі відправив м'яч у сітку воріт Північної Македонії, довівши рахунок до розгромного.

Відбір на молодіжний Євро-2023. Група Н.

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Україна U-21 – Північна Македонія U-21 – 4:0.

Голи: В'юнник, 68, Судаков, 70, Ванат, 85, 90+4.

Україна U-21: Нещерет – Сич, Таловерів, Боль, Вівчаренко – Криськів (Желізко, 79), Михайленко (Ванат, 65), Бондаренко, Судаков (Білошевський, 86) – В'юнник (Брагару, 86), Супряга (Хлань, 79).

Північна Македонія U-21: Денковські – Хайдарі, Младеновські, Манев, Шейї (Крстевські, 60) – Еміні (Ніколов, 74), Златков (Стойчевські, 84), Тодоровські – Станковські (Елезі, 74), Ілієвські (Абазі, 60), Тасе.

Нагадаємо, молодіжна збірна України достроково гарантували вихід у плей-оф Євро-2023. Наші хлопці точно не опустяться нижче другого рядка турнірної таблиці групи Н. Для того, щоб гарантувати вихід на ЧЄ-2023 з першого місця необхідно здобути дві перемоги в матчах, що залишилися, і сподіватися на осічку лідера групи французів.

Дивіться, як Україна обіграла Північну Македонію