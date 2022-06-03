Україна достроково гарантувала вихід до плей-оф Євро-2023

Молодіжна збірна України не опуститься нижче другого місця в турнірній таблиці, забезпечивши свою участь у відборі на чемпіонат Європи 2023 року

Збірна України U-21 розгромила на виїзді збірну Фарерських островів

Це сталося після перемоги лідера групи Н збірної Франції над Сербією (2:0). Таким чином балканці, яким залишилося зіграти один матч, вже не зможуть претендувати на другий рядок турнірної таблиці.

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Напередодні, 1 червня, підопічні Руслана Ротаня розгромили на виїзді збірну Фарерських островів з рахунком 4:0. У складі "синьо-жовтих" результативними ударами відзначилися Супряга, Бондаренко, Вівчаренко та Судаков.

Після семи зіграних матчів збірна України набрала 16 очок і посідає друге місце у групі H. Нашим футболістам залишилося зіграти три матчі відбору.

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Теоретично команда Ротаня зберігає шанси фінішувати на першому місці. Але для цього необхідно здобути три перемоги у решті матчів, причому французів необхідно перемогти з різницею в шість м'ячів. За іншого розкладу потрібно сподіватися на втрату очок Франції у матчі з Вірменією, але все одно обов'язково перемагати у трьох матчах.

Що буде у раунді плей-оф? Вісім збірних, які завершили кваліфікацію на другому місці у своїх групах, утворюють чотири пари. За підсумками двораундового протистояння визначаться чотири учасники Євро-2023. Жеребкування раунду плей-офф відбудеться 21 червня 2022 року .

Решта матчів України U-21:

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5 червня. Україна – Північна Македонія

9 червня. Україна – Франція

12 червня. Вірменія – Україна

Дивіться, як збірна України U-21 обіграла Фарерські острови