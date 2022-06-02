Гравець збірної України образився на вболівальників після перемоги над Шотландією

Капітан команди Андрій Ярмоленко здав партнера по команді із тельбухами. Виявляється, Микола Матвієнко образився через голосування за "Лева матчу"

/ Фото: Reuters

Збірна України зробила передостанній крок до поїздки на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова здолала Шотландію завдяки голам Ярмоленка, Яремчука та Довбика.

Традиційно після кожної гри вболівальники збірної України обирають найкращого гравця у її складі – "Лева матчу". Вчора ним став Андрій Ярмоленко, котрий відкрив рахунок у грі. Хавбек висловився про приз, а також пожартував з партнера по команді Миколи Матвієнка.

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"Звичайно, це приємно. Дякую всім уболівальникам, але для мене найголовніше, щоб моя команда перемогла. Сьогодні ми це зробили. Радий, що вийшло. У мене, до речі, є прохання від Колі Матвієнка. Він обурений і каже, що як би він не грав, набирає максимум 2% голосів. Тому хочу попросити вболівальників, щоби у наступній грі вони проголосували за нього. Він уже ображається, що йому не дають "Лева матчу".

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Виправити це можна буде 5 червня. Саме в неділю збірна України битиметься з Уельсом за право поїхати на ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.