Украина досрочно гарантировала выход в плей-офф Евро-2023

Молодежная сборная Украины не опустится ниже второго места в турнирной таблице, обеспечив свое участие в отборе на чемпионат Европы 2023 года

Сборная Украины U-21 разгромила на выезде сборную Фарерских островов / Фото: УАФ

Это случилось после победы лидера группы Н сборной Франции над Сербией (2:0). Таким образов балканцы, которым осталось сыграть один матч, уже не смогут претендовать на вторую строчку турнирной таблицы.

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А накануне, 1 июня, подопечные Руслана Ротаня разгромили на выезде сборную Фарерских островов со счетом 4:0. В составе "сине-желтых" результативными ударами отличились Супряга, Бондаренко, Вивчаренко и Судаков.

После семи сыгранных матчей сборная Украины набрала 16 очков и занимает второе место в группе H. Нашим футболистам осталось сыграть три матча отбора.

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Теоретически команда Ротаня сохраняет шансы финишировать на первом месте. Но для этого необходимо одержать три победы в оставшихся матчах, причем французов необходимо победить с разницей в шесть мячей. При другом раскладе нужно надеяться на потерю очков Франции в матче с Арменией, но все равно обязательно побеждать в трех матчах.

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Что будет в раунде плей-офф? Восемь сборных, которые завершили квалификацию на втором месте в своих группах, образуют четыре пары. По итогам двораундового противостояния определяться четыре участника Евро-2023. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 21 июня 2022 года.

Оставшиеся матчи Украины U-21:

5 июня. Украина – Северная Македония

9 июня. Украина – Франция

12 июня. Армения – Украина

Смотрите, как сборная Украины U-21 обыграла Фарерские острова