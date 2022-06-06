В погоне за Францией. Украина разгромила балканцев в отборе Евро-2023

Подопечные Руслана Ротаня с крупным счетом обыграли Северную Македонию в квалификации Евро-2023. Героем матча стал динамовец Владислав Ванат

Молодежка Украины порадовала болельщиков своей игрой / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 5 июня, на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу" в Стамбуле молодежная сборная Украины провела матч отбора Евро-2023 (U-21) против Северной Македонии. Напомним, наша главная сборная проиграла Уэльсу и не смогла отобраться на ЧМ-2022.

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Команда Ротаня с первых минут диктовала условия балканцам. Но реализовать свое преимущество "сине-желтые" не могли вплоть до середины второго тайма.

На 65-й минуте матча главный тренер украинской "молодежки" выпустил на замену форварда Динамо Владислава Ваната, которому суждено было стать героем встречи.

Буквально первым же касанием Ванат отдал голевой пас на Вьюнника и тот распечатал ворота македонцев. Затем прострел того же Ваната замкнул Судаков – 2:0.

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В заключительные минуты матча свои голеадорские способности показал уже сам юный динамовец. Владислав дважды отправил мяч в сетку ворот Северной Македонии, доведя счет до разгромного.

Отбор на молодежний Евро-2023. Группа Н.

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Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0.

Голы: Вьюнник, 68, Судаков, 70, Ванат, 85, 90+4.

Украина U-21: Нещерет – Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко – Крыськив (Желизко, 79), Михайленко (Ванат, 65), Бондаренко, Судаков (Билошевский, 86) – Вьюнник (Брагару, 86), Супряга (Хлань, 79).

Северная Македония U-21: Денковски – Хайдари, Младеновски, Манев, Шейи (Крстевськи, 60) – Эмини (Николов, 74), Златков (Стойчевски, 84), Тодоровски – Станковски (Элези, 74), Илиевскі (Абази, 60), Тасевски.

Напомним, молодежная сборная Украины досрочно гарантировали выход в плей-офф Евро-2023. Наши парни точно не опустятся ниже второй строчки турнирной таблицы группы Н. Для того, чтобы гарантировать выход на ЧЕ-2023 с первого места необходимо одержать две победы в оставшихся матчах и надеяться на осечку лидера группы французов.

Смотрите, как Украина обыграла Северную Македонию