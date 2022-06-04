Уэльс – Украина. Онлайн-трансляция матча за выход на ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка плей-офф квалификации на Мундиаль в Катаре. Вашему вниманию – поминутный комментарий игры в Кардиффе с яркими фото со стадиона

Уже завтра, 5 июня, в Кардиффе на арене "Кардифф Сити Стэдиум" состоится матч финала плей-офф квалификации на ЧМ-2022, в котором сразятся Уэльс и Украина.

Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Победитель данного противостояния станет участником чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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ОНЛАЙН УЭЛЬС – УКРАИНА

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Сборная Украины находится в шаге от мечты! Команда Александра Петракова в группе не проиграла ни одного матча Франции, Боснии, Финляндии и Казахстану, однако все равно с трудом пробилась в стыковые матчи.

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Полуфинальную игру с Шотландией должны были провести еще в марте, но из-за войны против фашистской России поединок пришлось перенести на 1 июня. И наша команда отменно подготовилась к нему, выиграв со счетом 3:1.

Уэльс же в группе выступил также неравно, хотя соперники в лице Бельгии, Чехии, Эстонии и Беларуси кажутся все же полегче наших. Именно с чехами Бэйл и компания до конца вели борьбу за второе место.

При этом команда Шилгавы также вышла в плей-офф, но уже в марте проиграла шведам. Уэльс же, в отличие от Украины, свой полуфинальный матч с Австрией провел в срок и одолел соперника благодаря дублю Гарета Бэйла.

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СИЛА УЭЛЬСА

Команда Роба Пейджа в последние годы превратилась в крепкого середняка европейского футбола. Правда, у команды наблюдается явный лидер, от которого все зависит – Гарет Бэйл.

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"Ушастый" уже настрелял 38 голов в 102 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории Уэльса. Из других игроков можно выделить Бена Дэвиса из Тоттенхэма, Аарона Рэмси (Рейнджерс) и экс-форварда МЮ Дэниела Джеймса.

Гарет Бэйл выводит Уэльс в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

На последних двух Евро Уэльс неизменно выходил в плей-офф. А в 2016 году на своем дебютном турнире и вовсе совершил прорыв, дойдя аж до полуфинала.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Команды провели между собой всего три встречи. Официально Украина и Уэльс пересеклись лишь в отборе на ЧМ-2002. Тогда обе игры завершились со счетом 1:1, а на турнир не поехала ни одна команда.

Валлийцы финишировали в группе предпоследними, а наша команда вышла в стыковые игры и уступила там Германии. Третья встреча с "драконами" была товарищеской. В рамках подготовки к Евро-2016 сборные сразились в Киеве и минимальную победу праздновала Украина. Гол на счету Андрея Ярмоленко.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЧМ

Обе команды лишь раз в своей истории играли на Мундиале. Наша команда в 2006 году прошла на ЧМ в Германии. Тогда подопечные Олега Блохина начала с фиаско против Испании (0:4), однако затем обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0), выйдя в плей-офф.

Там же "сине-желтые" в 1/8 финала провели нервный поединок против Швейцарии, которую смогли пройти лишь в серии пенальти после 0:0 в основное время. А вот в четвертьфинале наша команда ничего не смогла противопоставить будущему чемпиону в лице Италии (0:3).

Уэльс же принимал участие на Мундиале аж в 1958 году. Как и наша сборная, тогда "драконы" сумели удивить всех на дебютном турнире, дойдя до 1/4 финала.

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Правда, тогда это было сделать легче, ведь достаточно было просто выйти из группы. Там валлийцы сыграли вничью со Швецией, Венгрией и Мексикой, а в плей-офф сразу же уступили триумфатору того турнира Бразилии (0:1).

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворита противостояния определить крайне сложно. Коэффициент на проход на ЧМ как Уэльса, так и Украины равен 1.90. Расстановка сил – классические 50% на 50%.

Гарет Бэйл и Александр Зинченко – лидеры своих сборных

Если говорить об основном времени, то победа каждой из команд оценивается в 2.80. Вероятность ничьей и перехода к экстра-таймам составляет 3.10. Также выставлен коэффициент и на то, что победитель определится в серии пенальти – 5.00 (примерно 20%).

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Уэльс – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.