4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости спорта Чемпионат мира 2022 Катар

Уэльс – Украина. Онлайн-трансляция матча за выход на ЧМ-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июня, 17:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Текстовая трансляция поединка плей-офф квалификации на Мундиаль в Катаре. Вашему вниманию – поминутный комментарий игры в Кардиффе с яркими фото со стадиона

Уже завтра, 5 июня, в Кардиффе на арене "Кардифф Сити Стэдиум" состоится матч финала плей-офф квалификации на ЧМ-2022, в котором сразятся Уэльс и Украина.

Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Победитель данного противостояния станет участником чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

Реклама

ОНЛАЙН УЭЛЬС – УКРАИНА

Реклама

Сборная Украины находится в шаге от мечты! Команда Александра Петракова в группе не проиграла ни одного матча Франции, Боснии, Финляндии и Казахстану, однако все равно с трудом пробилась в стыковые матчи.

Реклама

Полуфинальную игру с Шотландией должны были провести еще в марте, но из-за войны против фашистской России поединок пришлось перенести на 1 июня. И наша команда отменно подготовилась к нему, выиграв со счетом 3:1.

Уэльс же в группе выступил также неравно, хотя соперники в лице Бельгии, Чехии, Эстонии и Беларуси кажутся все же полегче наших. Именно с чехами Бэйл и компания до конца вели борьбу за второе место.

При этом команда Шилгавы также вышла в плей-офф, но уже в марте проиграла шведам. Уэльс же, в отличие от Украины, свой полуфинальный матч с Австрией провел в срок и одолел соперника благодаря дублю Гарета Бэйла.

Реклама

СИЛА УЭЛЬСА

Команда Роба Пейджа в последние годы превратилась в крепкого середняка европейского футбола. Правда, у команды наблюдается явный лидер, от которого все зависит – Гарет Бэйл.

Читайте также: В России бомбануло от нашей победы Украины

"Ушастый" уже настрелял 38 голов в 102 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории Уэльса. Из других игроков можно выделить Бена Дэвиса из Тоттенхэма, Аарона Рэмси (Рейнджерс) и экс-форварда МЮ Дэниела Джеймса.

Гарет Бэйл выводит Уэльс в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022
Гарет Бэйл выводит Уэльс в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

На последних двух Евро Уэльс неизменно выходил в плей-офф. А в 2016 году на своем дебютном турнире и вовсе совершил прорыв, дойдя аж до полуфинала.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Команды провели между собой всего три встречи. Официально Украина и Уэльс пересеклись лишь в отборе на ЧМ-2002. Тогда обе игры завершились со счетом 1:1, а на турнир не поехала ни одна команда.

Валлийцы финишировали в группе предпоследними, а наша команда вышла в стыковые игры и уступила там Германии. Третья встреча с "драконами" была товарищеской. В рамках подготовки к Евро-2016 сборные сразились в Киеве и минимальную победу праздновала Украина. Гол на счету Андрея Ярмоленко.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЧМ

Обе команды лишь раз в своей истории играли на Мундиале. Наша команда в 2006 году прошла на ЧМ в Германии. Тогда подопечные Олега Блохина начала с фиаско против Испании (0:4), однако затем обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0), выйдя в плей-офф.

Евро-2020, Украина — Англия, как Андрей Шевченко травмировал своего партнёра Анатолия Тимощука на ЧМ-2006 – Чемпионат

Там же "сине-желтые" в 1/8 финала провели нервный поединок против Швейцарии, которую смогли пройти лишь в серии пенальти после 0:0 в основное время. А вот в четвертьфинале наша команда ничего не смогла противопоставить будущему чемпиону в лице Италии (0:3).

Уэльс же принимал участие на Мундиале аж в 1958 году. Как и наша сборная, тогда "драконы" сумели удивить всех на дебютном турнире, дойдя до 1/4 финала.

Читайте также: На матч Уэльс – Украина судьей назначили физрука

Правда, тогда это было сделать легче, ведь достаточно было просто выйти из группы. Там валлийцы сыграли вничью со Швецией, Венгрией и Мексикой, а в плей-офф сразу же уступили триумфатору того турнира Бразилии (0:1).

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворита противостояния определить крайне сложно. Коэффициент на проход на ЧМ как Уэльса, так и Украины равен 1.90. Расстановка сил – классические 50% на 50%.

Гарет Бэйл и Александр Зинченко – лидеры своих сборных
Гарет Бэйл и Александр Зинченко – лидеры своих сборных

Если говорить об основном времени, то победа каждой из команд оценивается в 2.80. Вероятность ничьей и перехода к экстра-таймам составляет 3.10. Также выставлен коэффициент и на то, что победитель определится в серии пенальти – 5.00 (примерно 20%).

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Уэльс – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Спорт
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
ПОКЕР НА СТОРОНЕ ДОБРА
PokerMatch

Патрик
Леонард

Англия
Доллары для Украины
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять