Вже росіянин: екс-гравець збірної України обрав собі нову Батьківщину

Колишній захисник юнацької збірної України Марк Мампассі прийняв російське громадянство

Марк Мампассі / Фото: Офіційний сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Інформація про зміну громадянства з'явилася на сайті російської Прем'єр-ліги (РПЛ), де захисник Марк Мампассі заявлений за московський Локомотив як громадянин РФ.

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У зимове міжсезоння вихованець Академії Шахтаря поповнив склад "залізничників", підписавши п'ятирічний контракт. Одразу після підписання угоди Мампассі заявив, що готовий продовжити свої виступи за юніорську збірну України.

"Незважаючи на продовження кар'єри в Росії, готовий і надалі виступати за юніорську збірну України, на яку в березні наступного року в Нідерландах чекають поєдинки еліт-раунду чемпіонату Європи", – говорив у грудні минулого року екс-українець.

Марк Мампассі перейшов у російський Локомотив / Фото: Instagram

А вже за кілька місяців футболіст зрікся своїх слів.

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"Чесно, сам себе підставив тією заявою. Мені зателефонував журналіст і сказав, що треба дати таку цитату. Відповів: "Напишіть". Тоді все вже затихло, а це підлило олії", – сказав Мампассі в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Додамо, що Марк грав за юнацькі збірні України. За команду до 17 років він провів 12 матчів та забив 2 голи, а у складі збірної до 19 років провів три гри.

За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 1 млн євро Минулий рік Мампассі провів у складі Маріуполя, де виступав на правах оренди. В українській Прем'єр-лізі захисник зіграв 21 поєдинок.