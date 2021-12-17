Новачок російського Локомотива готовий грати за збірну України

Захисник донецького Шахтаря та юніорської збірної України переїхав до чемпіонату Росії, підписавши п'ятирічний контракт із "залізничниками"

Марк Мампассі перейшов у російський Локомотив / Фото: Instagram

"Гірники" на своєму офіційному сайті підтвердили трансфер вихованця Академії Шахтаря до московського Локомотиву. Мампассі був основним захисником збірної України U-19, яка у березні наступного року виступить в еліт-раунді чемпіонату Європи.

Реклама

Футболіст готовий продовжувати свої виступи за "жовто-синіх", але після переїзду до Росії навряд чи отримає виклик до збірної України.

"Вважаю, що цей новий для мене виклик сприятиме моєму прогресу, вдосконаленню моєї спортивної майстерності. Незважаючи на продовження кар'єри в Росії, готовий і надалі виступати за юніорську збірну України, на яку в березні наступного року в Нідерландах чекають поєдинки еліт-раунду чемпіонату Європи. Я вже розпрощався з одноклубниками Маріуполя, побажав їм зберегти "прописку" в чемпіонаті УПЛ. Ще точно не знаю, але думаю, що у другій половині січня приєднаюся до своєї нової команди, коли вона розпочне підготовку до весняної частини сезону. Ні з ким із "залізничників" не знайомий. Поки що складно сказати, на якій позиції мене використовуватимуть, головне, щоб був корисний Локомотиву", – цитує Мампассі meta-ratings.com.

Додамо, що 18-річний Марк Мампассі останній рік провів у складі Маріуполя, де виступав на правах оренди. В українській Прем'єр-лізі захисник зіграв 21 поєдинок.