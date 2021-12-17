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Новичок российского Локомотива готов играть за сборную Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 декабря, 19:57
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Защитник донецкого Шахтера и юниорской сборной Украины переехал в чемпионат России, подписав пятилетний контракт с "железнодорожниками"
Марк Мампасси перешел в российский Локомотив
Марк Мампасси перешел в российский Локомотив / Фото: Instagram

"Горняки" на своем официальном сайте подтвердили трансфер воспитанника Академии Шахтера в московский Локомотив. Мампасси был основным защитником сборной Украины U-19, которая в марте следующего года выступит в элит-раунде чемпионата Европы.

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Футболист готов продолжить свои выступления за "желто-синих", но после переезда в Россию вряд ли получит вызов в сборную Украины.

"Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства.

Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы.

Я уже распрощался с одноклубниками по Мариуполю, пожелал им сохранить "прописку" в чемпионате УПЛ.

Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Ни с кем из "железнодорожников" не знаком.

Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен Локомотиву", – цитирует Мампасси meta-ratings.com.

Добавим, что 18-летний Марк Мампасси последний год провел в составе Мариуполе, где выступал на правах аренды. В украинской Премьер-лиге защитник сыграл 21 поединок.

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