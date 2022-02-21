Уже россиянин: экс-игрок сборной Украины выбрал себе новую Родину

Информация о смене гражданства появилась на сайте российской Премьер-лиги (РПЛ), где защитник Марк Мампасси заявлен за московский Локомотив как гражданин РФ.
В зимнее межсезонье воспитанник Академии Шахтера пополнил состав "железнодорожников", подписав пятилетний контракт. Сразу после подписания соглашения Мампасси заявил, что готов продолжить свои выступления за юниорскую сборную Украины.
Далее по теме
"Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы", – говорил в декабре прошлого года экс-украинец.
А уже спустя несколько месяцев футболист отрекся от своих слов.
"Честно, сам себя подставил тем заявлением. Мне позвонил журналист и сказал, что нужно дать такую цитату. Ответил: "Напишите". Тогда все уже затихло, а это подлило масла", – сказал Мампасси в интервью изданию Спорт-Экспресс.
Добавим, что Марк играл за юношеские сборные Украины. За команду до 17 лет он провел 12 матчей и забил 2 гола, а в составе сборной до 19 лет провел три игры.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 млн евро. Минувший год Мампасси провел в составе Мариуполе, где выступал на правах аренды. В украинской Премьер-лиге защитник сыграл 21 поединок.