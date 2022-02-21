Сам себя подставил: украинец в России жалеет об обещании играть за сборную Украины

В зимнее межсезонье украинский защитник Шахтера Марк Мампасси перешел в российский Локомотив. Выбор продолжения карьеры, мягко говоря, спорный

Марк Мампасси перешел в российский Локомотив / Фото: Instagram

Решение играть в России вызвало недоумение в среде болельщиков, но еще и поставило крест на его карьере в сборной Украины, пусть пока и молодежной.

Сам же футболист после переезда в Локомотив выразил готовность продолжить выступать за сине-желтых. А теперь жалеет о своих словах. Он оправдывается, що его заставил так сказать журналист.

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"Честно, сам себя подставил тем заявлением. Мне позвонил журналист и сказал, что нужно дать такую цитату. Ответил: "Напишите". Тогда все уже затихло, а это подлило масла.

Помню, когда подписал предварительный контракт с Локо в октябре... Меня предупреждали, что будут звонить журналисты, сказали не брать трубку. Но они как-то нашли номер моей мамы", – сказал футболист в интервью Спорт-Экспресс.

Кстати, ранее в российских СМИ сообщали, что Мампасси получит российский паспорт и сможет выступать под триколором.

Добавим, что 18-летний Марк Мампасси последний год провел в составе Мариуполе, где выступал на правах аренды. В украинской Премьер-лиге защитник сыграл 21 поединок.