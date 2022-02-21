Сам себе підставив: українець у Росії шкодує про обіцянку грати за збірну України

Рішення грати в Росії викликало подив у середовищі вболівальників, але ще й поставило хрест на його кар'єрі у збірній України, нехай поки що й молодіжній.
Сам же футболіст після переїзду до Локомотиву висловив готовність продовжити виступати за синьо-жовтих. А тепер шкодує про свої слова. Він виправдовується, що його змусив журналіст.
"Чесно, сам себе підставив тією заявою. Мені зателефонував журналіст і сказав, що треба дати таку цитату. Відповів: "Напишіть". Тоді все вже затихло, а це підлило олії.
Пам'ятаю, коли підписав попередній контракт із Локо у жовтні... Мене попереджали, що телефонуватимуть журналісти, сказали не брати слухавку. Але вони якось знайшли номер моєї мами", – сказав футболіст в інтерв'ю Спорт-Експрес.
До речі, раніше у російських ЗМІ повідомляли, що Мампассі отримає російський паспорт та зможе виступати під триколором.
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Додамо, що 18-річний Марк Мампассі останній рік провів у складі Маріуполя, де виступав на правах оренди. В українській Прем'єр-лізі захисник зіграв 21 поєдинок.