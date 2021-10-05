Жахлива смерть: 31-річний грецький футболіст знайдений задушеним у власній машині

Звістка про смерть футболіста викликала шок у футбольній громадськості Греції

Нікос Куманіс / Фото: Getty Images

Футболіст грецького Македонікса Нікос Цуманіс був знайдений мертвим рано вранці 5 жовтня, повідомляє Thes Today.

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Тіло колишнього гравця молодіжної збірної Греції було виявлено в його машині на пристані Неа Кріні. Судмедексперти вважають, що причиною смерті стала задуха. При цьому, за повідомленні поліції, руки 31-річного захисника Македонікса були зв'язані.

За словами близьких футболіста, у Цуманіса були фінансові проблеми і він збирався звести рахунки з життям.

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В той же час, поліція розслідує всі версії обставин смерті Нікоса.

Відзначимо, що Нікос Цуманіс виступав у грецьких клубах Аріс, Ксанті, Керкіра, Пантракікос. Також футболіст викликався до збірної Греції U21, у складі якої провів два матчі.

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Раніше ми повідомляли, що на 56-му році життя помер екс-футболіст Динамо і Шахтаря Сергій Герасимець .