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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Він забивав легендарному Ван дер Сару. Помер ексгравець Динамо і Шахтаря

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 вересня, 12:58
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Колишній півзахисник київського Динамо і донецького Шахтаря Сергій Герасимець помер на 56-му році життя
Помер Сергій Герасимець
Помер Сергій Герасимець / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Сьогодні, 26 вересня, помер вихованець українського футболу Сергій Герасимець. Про це повідомила пресслужба Зеніту.

Читайте також: Помер найкращий бомбардир Англії і чемпіон світу з футболу 1966 року

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Сергій Герасимець – корінний киянин, з дитинства займався у футбольній школі київського Динамо. Після виступів у дублі "біло-синіх" Герасимець прийняв запрошення донецького Шахтаря, у складі якого провів 50 матчів.

За ігрову кар'єру Сергій встиг пограти за мінське Динамо, ізраїльський Бней Ієгуда, Зеніт Санкт-Петербург.

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Крім того, Герасимець запам'ятався яскравими матчами за збірну Білорусі. Багато вболівальників пам'ятають його сенсаційний гол Едвіну Ван дер Сару в матчі відбору на чемпіонат Європи-1996 року, коли білоруси сенсаційно обіграли "летючих голландців" з рахунком 1:0.

Останнім часом Сергій Герасимець тренував команду Ядро з Санкт-Петербурга.

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Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Дніпро-1
8
13:8
16
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
9
6:12
8
10
Колос
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5:13
8
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