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Італія плаче: воротар помер у 28 років

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 17:55
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Талановитий італійський голкіпер Даніель Леоне боровся з пухлиною мозку – футболіста не стало на 29-му році життя
Даніель Леоне
Даніель Леоне / Фото: Facebook

Колишній голкіпер італійського футбольного клубу Реджина Даніель Леоне пішов з життя у віці 28 років. Про це повідомив ексодноклубник воротаря Кристіан Пуджоні.

Читайте також: Він забивав легендарному Ван дер Сару. Помер ексгравець Динамо і Шахтаря

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У 2014 році у Леоне виявили пухлину мозку, після чого він вирішив перервати професійну кар'єру. За рік Леоне повернувся у футбол, проте в 2017 році у воротаря стався рецидив хвороби. У серпні цього року Леоне була зроблена операція.

"Новини, які ти ніколи не хочеш почути. Я завжди поважав твою гідність і стійкість. Я вболівав за тебе. Після чотирьох років битви тебе не стало. Порожнеча, яка залишилася, величезна, і хтось може подумати, що ти зазнав поразки в найважливішій грі в житті. Але ти переміг. Ти переміг, навчивши багатьох, як потрібно боротися з реальними проблемами життя. Щасливого останнього польоту", – написав Пуджоні на своїй сторінці в Facebook

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Раніше ми повідомляли, що трагічно загинув колишній український футболіст. На 42-му році життя помер ексгравець чернігівської Десни Максим Маркелов.

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