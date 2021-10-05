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Ужасная смерть: 31-летний греческий футболист найден задушенным в своей машине

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 октября, 17:50
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Известие о смерти футболиста вызвало шок у футбольной общественности Греции
Никос Цуманис
Никос Цуманис / Фото: Getty Images

Футболист греческого Македоникса Никос Цуманис был найден мертвым ранним утром 5 октября, сообщает Thes Today.

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Тело бывшего игрока молодежной сборной Греции было обнаружено в его машине на пристани Неа Крини. Судмедэксперты считают, что причиной смерти стало удушье. При этом, по сообщении полиции, руки 31-летнего защитника Македоникса были связаны.

По словам близких футболиста, у Цуманиса были финансовые проблемы и он собирался свести счеты с жизнью.

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В то же время, полиция расследует все версии обстоятельств смерти Никоса.

Отметим, что Никос Цуманис выступал в греческих клубах Арис, Ксанти, Керкира, Пантракикос. Также футболист привлекался в сборную Греции U21, в составе которой провел два матча.

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Ранее мы сообщали, что на 56-м году жизни скончался экс-футболист Динамо и Шахтера Сергей Герасимец.

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