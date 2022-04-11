Український "нацист" показав, що таке кохання під час війни

Екс-гравець збірної України Роман Зозуля написав зворушливий текст про допомогу своїй країні

Роман Зозуля допомагає Україні / Фото: Колаж: Сьогодні, Facebook Роман Зозуля

Екс-форвард збірної України Роман Зозуля кілька разів піддавався критиці та звинуваченням у нацизмі з боку іспанських уболівальників . Це навіть заважало футболістові якийсь час знайти команду.

Але своїми діями та вчинками Зозуля спростовує усі можливі звинувачення у свій бік. Солідарним із нападником став іспанський клуб Фуелабрада, де Роман продовжує кар'єру.

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/ Фото: Facebook Роман Зозуля

/ Фото: Facebook Роман Зозуля

За допомогу українській армії Роман Зозуля удостоєний ордену "За заслуги ІІІ ступеня" , який одержав від Зеленського. Початок війни ще більше сприяв активності українця. З перших днів Роман сприяє організації процесу гуманітарної допомоги в Іспанії, де сам бере участь у завантаженні необхідних товарів.

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/ Фото: Facebook Роман Зозуля

Чергову партію допомоги вже зібрано та відправлено. Свій трохи незвичайний пост у Facebook про це, Роман зробив у форматі відомої жувальної гумки з Туреччини "Love is...".

" Кохання – це ... коли я заходжу ввечері в нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників. Кохання – це ... коли мій 5-річний син готовий пожертвувати свої рації для наших воїнів. Щоправда, вони іграшкові, але він цього не знає. Кохання – це наша непохитна віра у вільну, незалежну Україну та неймовірно крутих її дітей. Я дякую кожному, хто наближає нашу перемогу. Вона близько. Бо кожен робить свою справу з любов'ю.

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