Мамкін історик та реінкарнація Гітлера: Зозуля не підбирав слова на адресу Путіна

Український футболіст Роман Зозуля відреагував на вторгнення Росії на Донбасі та висловив упевненість, що українські військові зможуть стримати супротивника

Зозуля відреагував на вторгнення Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Після вчорашнього рішення Росії визнати незалежними так звані "ЛДНР" Зозуля виступив із емоційним посилом, де не підбирав слова на адресу агресора.

"Мамкін історик не розуміє, що своїми фантастичними казками лише загартовує і згуртовує нашу націю. Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їхніми пам’ятниками і як розвивати свою країну.

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Ми ніколи не були братськими народами, бо братам не намагаються нав’язати комплекс меншовартості і при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів "великої і могучої". В різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, морити голодом, переслідувати, саджати і вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію та прагнути незалежності

І чим більше вони стискали свій зашморг, тим сильніше ми з нього виривалися. У нас ніколи не було стокгольмського синдрому, у нас завжди було тотальне несприйняття їхнього насилля і контролю. В новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах. Натомість, наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю. Звісно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали нам свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість – це зомбована пропагандою біомаса. Але це їхній вибір – жити в страху і пригніченні. І нам з ними не по дорозі.

Ми мирна нація, яка не має в планах ні на кого нападати. Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо. На 8-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів…

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Тому світ має усвідомити і іншу істину, що Путін – це реінкарнація Гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення України. Тому, зараз як ніколи важливо, щоб світ об’єднався і запровадив економічні санкції проти цього проклятого режиму. А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ справляться, бо характер наших військових викутий зі сталі. Наша перемога вже близько, як і феєричний кінець кремлівсього зла. Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію!", – написав Зозуля у Facebook.

Зозуля давно підтримує українську армію і навіть започаткував благодійний фонд "Народна армія", за що був удостоєний ордену від Володимира Зеленського.