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Мамкин историк и реинкарнация Гитлера: Зозуля не подбирал слова в адрес Путина

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 18:53
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Украинский футболист Роман Зозуля отреагировал на вторжение России на Донбассе и выразил уверенность, что украинские военные смогут сдержать противника
Зозуля отреагировал на вторжение России
Зозуля отреагировал на вторжение России / Фото: Коллаж: Сегодня

После вчерашнего решения России признать независимыми так называемые "ЛДНР" Зозуля выступил с эмоциональным посылом, где не подбирал слова в адрес агрессора.

"Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию.

Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.

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Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей".

В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости.

И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались. У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах.

Наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.

Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.

На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней.

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Поэтому мир должен уяснить и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозные, чем захват Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.

А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевого зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!", – написал Зозуля в Facebook.

Зозуля давно поддерживает украинскую армию и даже основал благотворительный фонд "Народная армия", за что был удостоен ордена от Владимира Зеленского.

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