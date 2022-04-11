Украинский "нацист" показал, что такое любовь во время войны

Экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля написал трогательный текст о помощи своей стране

Роман Зозуля помогает Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, Facebook Роман Зозуля

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля несколько раз подвергался критике и обвинениям в нацизме со стороны испанских болельщиков. Это даже мешало футболисту некоторое время найти команду.

Но своими действиями и поступками Зозуля опровергает все возможные обвинения в свою сторону. Солидарным с нападающим стал испанский клуб Фуэлабрада, где Роман продолжает карьеру.

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/ Фото: Facebook Роман Зозуля

/ Фото: Facebook Роман Зозуля

За помощь украинской армии Роман Зозуля удостоен ордена "За заслуги ІІІ степени", который получил от Зеленского. Начало войны еще больше способствовало активности украинца. С первых дней Роман способствует организации процесса гуманитарной помощи в Испании, где сам непосредственно принимает участие в погрузке необходимых товаров.

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/ Фото: Facebook Роман Зозуля

Очередная партия помощи уже собрана и отправлена. Свой немного необычный пост в Facebook об этом, Роман сделал в формате известной жевательной резинки из Турции "Love is...".

"Любовь – это… когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь – это… когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает. Любовь – это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей. Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Ибо каждый делает свое дело с любовью".

Настоящий патриот Украины, Роман Зозуля поставил диагноз президенту страны-агрессора.