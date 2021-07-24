Зозулю снова назвали фашистом в Испании: новый скандал

Ультрас команды второго испанского дивизиона Алькоркон из-под Мадрида выступили против подписания контракта с бывшим футболистом сборной Украины

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Как сообщает испанское издание AS, фанатские группировки Алькоркона восстали против вероятного перехода в их команду Романа Зозули, недавно покинувшего Альбасете.

В частности, фанатская группировка "Секция Петака" опубликовала заявление, в котором назвала экс-футболиста Динамо и Днепра Зозулю фашистом:

"Роман Зозуля – не патриот своей страны, а фашист, который поддерживает батальон Азов – украинскую нацистскую военизированную группировку. Подобному человеку нет места ни в нашем городе, ни в клубе. Его идеология противоречит нашим ценностям".

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Свое недовольство высказала и группировка "Пенья Ла Превия": "Подписание игрока, который публиковал фотографии с нацистскими цифрами, который поддерживает ультраправые и фашистские группировки в его стране, – ошибка".

В этом заявлении речь идет о фото с цифрами 14:88 на баскетбольном табло, сделанном в 2019 году. Эти цифры являются кодовым лозунгом у белых националистов, однако сам Зозуля заявлял, что тогда его просто привлекла разница в счете.

Напомним, с подобным отношением Роман Зозуля уже сталкивался в Испании. В 2017 году он должен был перейти в Райо Вальекано – фанаты этого клуба сорвали трансфер, обвинив украинца в ультраправых и нацистских взглядах.

Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени / Фото: Facebook

При этом в Украине в июне этого года Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени за то, что не один год помогает нашим военным.

Получение ордена Зозуля сопроводил цитатой знаменитого украинского писателя Остапа Вишни: