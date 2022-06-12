Україна вийшла у плей-офф відбору на чемпіонат Європи. Що далі?

Сьогодні збірна України U-21 завершила виступи у груповому раунді кваліфікації на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня здолала вірмен з рахунком 2:0.
У підсумковій таблиці групи Н "синьо-жовті" посіли друге місце позаду французів. Саме "гальські півні" і вирушать на чемпіонат Європи напряму.
Нашій же команді доведеться пройти одного суперника у плей-офф. Зазначимо, що безпосередньо на Євро-2023 виходять дев'ять переможців гуртів, а також найкращий із віце-чемпіонів.
Читайте також: Як збірна України готується до матчу з Ірландією
Також спочатку на чемпіонат Європи U-21 відібрали Румунія та Грузія, господарі турніру. Інші вісім "других місць" розіб'ються на пари в дуелях будинку – в гостях з'ясують ще чотирьох учасників турніру.
Хто може стати нашим суперником у плей-офф? Поки що з семи можливих опонентів ми знаємо імена лише чотирьох – Чехія, Словаччина, Ізраїль та Ісландія.
Також ще у двох групах не визначився переможець, тому з нами до плей-офф може потрапити Італія чи Ірландія, а також Норвегія чи Хорватія. Перша пара в очній дуелі в Асколі вирішить долю прямої путівки 14 червня.
Італійців у ній влаштує нічия. Щодо групи А, то там поки що лідирує Хорватія, яка відіграла всі матчі. Проте норвежці мають ще гру в запасі проти Азербайджану і скандинави відстають на бал від балканців.
Сьомим потенційним нашим суперником стане Швейцарія чи Данія. Наразі нейтрали – найкраща команда з других місць, тому має всі шанси безпосередньо вийти на Євро.
Потіснити її з цього місця можуть лише данці. У групі I скандинави точно будуть другими, проте перемога в останньому турі над турками з різницею у 4 м'ячі. Таким чином, у плей-офф підопічні Ротаня можуть боротися з наступними суперниками:
- Чехія
- Словаччина
- Ізраїль
- Ісландія
- Ірландія або Італія
- Норвегія або Хорватія
- Данія або Швейцарія
Читайте також: Зірка Реала зайшов у роздягальню збірної України
Жеребкування раунду плей-офф відбудеться 21 червня. Дати матчів поки що не визначені, проте, ймовірно, вони пройдуть наприкінці вересня. Безпосередньо на Євро вийшли або вийдуть наступні команди:
- Румунія
- Грузія
- Бельгія
- Іспанія
- Німеччина
- Португалія
- Англія
- Нідерланди
- Франція
- Італія або Ірландія
- Хорватія або Норвегія
- Швейцарія або Данія
Сам чемпіонат Європи пройде в Румунії та Грузії з 9 червня до 2 липня 2023 року. Там учасники поділяться на чотири групи по 4 команди, після чого зіграють плей-офф, починаючи з чвертьфіналу.
Чотири найкращі збірні вирушать на Олімпійські Ігри-2024 у Парижі. Збірна Франції U-21 автоматично виявиться серед учасників Олімпіади як організатор турніру.