Україна на мажорній ноті завершила відбір до чемпіонату Європи. Попереду – плей-оф

Молодіжка Руслана Ротаня обіграла в гостях вірмен і тепер готується до вирішальних битв за поїздку на чемпіонат Європи-2023

Збірна України U-21 продовжить боротьбу за вихід на Євро у плей-офф

Сьогодні молодіжна збірна України завершила груповий раунд відбору на Євро-2023. Останній матч команди Ротаня відбувся в Армавірі проти збірної Вірменії U-21.

Для "синьо-жовтих" він став суто формальним, адже збірна достроково зайняла другу позицію у групі Н. Тренерський штаб вдався до ротації, виставивши кількох гравців запасу з перших хвилин.

Реклама

Проте це не завадило нашій команді завершити відбір на мажорній ноті. На початку другого тайму рахунок відкрив Кулієв. Форвард успішно відгукнувся на подачу кутового і головою добив м'яч у ворота.

Читайте також: Як збірна України готується до матчу з Ірландією

А вже на 68-й хвилині сам Ельдар асистував Вівчаренку, який стрімко влетів у штрафний майданчик і пробив повз кіпера господарів. Двох голів виявилося досить, щоб наша збірна здобула сьому перемогу у кваліфікації.

Реклама

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ Очки 1 Франція 8 2 0 31-5 26 2 УКРАЇНА 7 2 1 20-11 23 3 Сербія 3 3 4 10-11 12 4 Фарерські о-ви 2 4 4 6-12 10 5 Північна Македонія 2 3 5 8-15 9 6 Вірменія 1 0 9 7-28 3

Тепер наша команда чекає плей-оф за вихід на Євро, який пройде наступного літа в Румунії та Грузії. Поки що список потенційних суперників команди Ротаня чималий: