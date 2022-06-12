Україна на мажорній ноті завершила відбір до чемпіонату Європи. Попереду – плей-оф

Сьогодні молодіжна збірна України завершила груповий раунд відбору на Євро-2023. Останній матч команди Ротаня відбувся в Армавірі проти збірної Вірменії U-21.
Для "синьо-жовтих" він став суто формальним, адже збірна достроково зайняла другу позицію у групі Н. Тренерський штаб вдався до ротації, виставивши кількох гравців запасу з перших хвилин.
Проте це не завадило нашій команді завершити відбір на мажорній ноті. На початку другого тайму рахунок відкрив Кулієв. Форвард успішно відгукнувся на подачу кутового і головою добив м'яч у ворота.
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А вже на 68-й хвилині сам Ельдар асистував Вівчаренку, який стрімко влетів у штрафний майданчик і пробив повз кіпера господарів. Двох голів виявилося досить, щоб наша збірна здобула сьому перемогу у кваліфікації.
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|В
|Н
|П
|РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ
|Очки
|1
|Франція
|8
|2
|0
|31-5
|26
|2
|УКРАЇНА
|7
|2
|1
|20-11
|23
|3
|Сербія
|3
|3
|4
|10-11
|12
|4
|Фарерські о-ви
|2
|4
|4
|6-12
|10
|5
|Північна Македонія
|2
|3
|5
|8-15
|9
|6
|Вірменія
|1
|0
|9
|7-28
|3
Тепер наша команда чекає плей-оф за вихід на Євро, який пройде наступного літа в Румунії та Грузії. Поки що список потенційних суперників команди Ротаня чималий:
- Чехія
- Словаччина
- Ізраїль
- Ісландія
- Швейцарія
- Данія
- Ірландія
- Норвегія
- Італія
- Хорватія