Вірменія U-21 – Україна U-21: пряма відеотрансляція матчу

Молодіжна збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2023 U-21 з командою Вірменії. Стежте за прямою трансляцією поєдинку разом з нами!

Вірменія U-21 vs Україна U-21

Сьогодні, 12 червня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 U-21, у якому зіграють молодіжні збірні України та Вірменії. Поєдинок відбудеться на стадіоні Єреванської футбольної академії. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, вчора національна команда України розгромила збірну Вірменії (3:0) у матчі Ліги націй.

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На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу молодіжних збірних України та Вірменії.

Вірменія U21 – Україна U21

Молодіжній збірній України U-21 достроково гарантували вихід у плей-оф Євро-2023. Наші хлопці точно не опустяться нижче за другий рядок турнірної таблиці групи Н.

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У попередньому поєдинку підопічні Руслана Ротаня влаштували "перестрілку" з командою Франції. Програючи по ходу зустрічі 1:3, "синьо-жовті" зуміли уникнути поразки.

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Одразу після поєдинку до роздягальні збірної України зайшов лідер "триколірних" Едуардо Камавінга та подарував футболки своєї команди на знак підтримки українського народу.

Камавінга подарував українцям футболки французької збірної / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).

Матчі плей-оф заплановані на 20-27 вересня 2022 року.

Фінальний турнір чемпіонату Європи U-21 відбудеться у червні–липні 2023 року.