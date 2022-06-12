12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
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Німеччина --
Італія --
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Вірменія U-21 – Україна U-21: пряма відеотрансляція матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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12 червня, 12:31
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Молодіжна збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2023 U-21 з командою Вірменії. Стежте за прямою трансляцією поєдинку разом з нами!
Вірменія U-21 vs Україна U-21
Вірменія U-21 vs Україна U-21

Сьогодні, 12 червня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 U-21, у якому зіграють молодіжні збірні України та Вірменії. Поєдинок відбудеться на стадіоні Єреванської футбольної академії. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, вчора національна команда України розгромила збірну Вірменії (3:0) у матчі Ліги націй.

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На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу молодіжних збірних України та Вірменії.

Вірменія U21 – Україна U21

Молодіжній збірній України U-21 достроково гарантували вихід у плей-оф Євро-2023. Наші хлопці точно не опустяться нижче за другий рядок турнірної таблиці групи Н.

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У попередньому поєдинку підопічні Руслана Ротаня влаштували "перестрілку" з командою Франції. Програючи по ходу зустрічі 1:3, "синьо-жовті" зуміли уникнути поразки.

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Одразу після поєдинку до роздягальні збірної України зайшов лідер "триколірних" Едуардо Камавінга та подарував футболки своєї команди на знак підтримки українського народу.

Камавінга подарував українцям футболки французької збірної
Камавінга подарував українцям футболки французької збірної / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).

Матчі плей-оф заплановані на 20-27 вересня 2022 року.

Фінальний турнір чемпіонату Європи U-21 відбудеться у червні–липні 2023 року.

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