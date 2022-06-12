Вірменія U-21 – Україна U-21: пряма відеотрансляція матчу

Сьогодні, 12 червня, відбудеться матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 U-21, у якому зіграють молодіжні збірні України та Вірменії. Поєдинок відбудеться на стадіоні Єреванської футбольної академії. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, вчора національна команда України розгромила збірну Вірменії (3:0) у матчі Ліги націй.
На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу молодіжних збірних України та Вірменії.
Вірменія U21 – Україна U21
Молодіжній збірній України U-21 достроково гарантували вихід у плей-оф Євро-2023. Наші хлопці точно не опустяться нижче за другий рядок турнірної таблиці групи Н.
У попередньому поєдинку підопічні Руслана Ротаня влаштували "перестрілку" з командою Франції. Програючи по ходу зустрічі 1:3, "синьо-жовті" зуміли уникнути поразки.
Одразу після поєдинку до роздягальні збірної України зайшов лідер "триколірних" Едуардо Камавінга та подарував футболки своєї команди на знак підтримки українського народу.
Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).
Матчі плей-оф заплановані на 20-27 вересня 2022 року.
Фінальний турнір чемпіонату Європи U-21 відбудеться у червні–липні 2023 року.