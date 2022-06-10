Подарунок для українців. Зірка Реала зайшов у роздягальню збірної України (відео)

Півзахисник збірної Франції Едуардо Камавінга подарував футболки своєї команди на знак підтримки українського народу

Камавінга подарував українцям футболки французької збірної / Фото: Колаж: Сьогодні

Молодіжна збірна України у результативному матчі зіграла внічию (3:3) із командою Франції. Після поєдинку лідер "триколірних" Едуардо Камавінга зайшов у роздягальню до "синьо-жовтих", щоб зробити особливий подарунок.

Від імені всіх футболістів збірної Франції півзахисник подарував футболки своєї команди українцям. Камавінга висловив слова підтримки гравцям української команди у зв'язку з військовою агресією Росії.

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"Я знаю про погану поточну ситуацію, і це подарунок для всіх людей. Сподіваюся, ситуація покращиться", – сказав Камавінга гравцям та тренерам збірної України.

France U21 & Real M CM Eduardo Camavinga came to Ukraines dressing room post 3-3 draw yday and presentd the side with whole heap of France jerseys for the U21 squad



We know theres currently a bad situion & this is a present pre all the people (team)



: gres.evgenii pic.twitter.com/R3hhSVQdw1 - Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 10, 2022

Футболісти молодіжної збірної України оплесками подякували хавбеку мадридського Реалу. Слова вдячності висловив і наставник "синьо-жовтих" Руслан Ротань.

"Вони висловили підтримку всій Україні, запевнили, що Франція переживає разом із нами та подарували нам футболку своєї збірної", – сказав тренер.

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Потрібно додати, що футболісти збірної Франції грали у Стамбулі із синьо-жовтою пов'язкою – на знак підтримки України.

Зазначимо, що 19-річний Едуардо Камавінга минулого літа за 40 млн євро перейшов із Ренна до мадридського Реалу. За підсумками першого сезону за іспанський клуб Камавінга став володарем трьох трофеїв, вигравши чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Лігу чемпіонів УЄФА.

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Нагадаємо, команда Руслана Ротаня виступить у плей-оф раунді відбору на чемпіонат Європи 2023 року. Свій останній поєдинок у кваліфікації ЧЄ-2023 українці проведуть 12 червня проти збірної Вірменії.