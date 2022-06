Подарунок для українців. Зірка Реала зайшов у роздягальню збірної України (відео)

Молодіжна збірна України у результативному матчі зіграла внічию (3:3) із командою Франції. Після поєдинку лідер "триколірних" Едуардо Камавінга зайшов у роздягальню до "синьо-жовтих", щоб зробити особливий подарунок.

Від імені всіх футболістів збірної Франції півзахисник подарував футболки своєї команди українцям. Камавінга висловив слова підтримки гравцям української команди у зв'язку з військовою агресією Росії.

France U21 & Real M CM Eduardo Camavinga came to Ukraines dressing room post 3-3 draw yday and presentd the side with whole heap of France jerseys for the U21 squad



We know theres currently a bad situion & this is a present pre all the people (team)



