Королівське прощання Пятова! Україна знищує Вірменію у матчі Ліги націй

Підопічні Олександра Петракова впевнено розібралися з вірменами в останньому матчі Пятова за збірну

Руслан Малиновський відзначився у воротах вірмен / Фото: Getty Images

Збірна України провела свій другий матч у Лізі націй. Стартувала команда Олександра Петракова успішно у Дубліні, обігравши мінімально ірландців три дні тому.

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Новим суперником "синьо-жовтих" стали вірмени. Команда Капарроса в першому турі також змогла обіграти ірландців (1:0), проте після цього поступилася Шотландії з рахунком 0:2.

Петраков виставив майже основний склад. Травмовані Бущан, Степаненко та Ярмоленко не змогли зіграти, через що своє місце отримали Мудрик, Шапаренко та Пятов. Останній, до речі, провів останню гру у футболці збірної.

Роботи у Андрія, щоправда, було щонайменше. Ініціатива очікувано була на нашому боці, але Вірменія вміло побудувала оборонні редути та активно пресингувала нашу команду.

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Небезпечні моменти почали з'являтися лише після перерви. Найчастіше погрожував воротам Юрченка Малиновський і саме йому судилося відзначитися. Після прострілу Караваєва з флангу Руслан більярдним ударом влучив у кут воріт вірмен.

Вірмени особливо не мали змоги пробити Пятова. Частіше наш захист припускався помилок, щоб суперник отримав момент. Проте, обійшлося, до того ж, ще й "синьо-жовті" змогли знову забити.

Караваєв невдало прострелив у центр, але одразу ж підхопив м'яч та прошив ударом Юрченка. А добив суперника Миколенко, котрий вийшов на заміну. Віталій скористався дурною помилкою Монроя біля своїх воріт і від його ноги м'яч залетів у ворота.

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УКРАЇНА – ВІРМЕНІЯ 3:0

Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 78, Миколенко, 84

УКРАЇНА: Пятов – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Миколенко, 80) – Сидорчук (Ігнатенко, 86), Шапаренко (Пихальонок, 72), Малиновський – Циганков, Мудрик (Зубков, 81) – Яремчук (Довбик, 72).

ВІРМЕНІЯ: Юрченко – Монрой, Восканян, Мкоян, С. Мкртчян – Ховганнесян, Удо, Дашьян (Малакян, 83), Барсегян (Арутюнян, 68) – Байрамян (Бічахчян, 57), Бабаян (Адамян, 56).

Таким чином, Україна впевнено перемагає та проводжає Пятова на "пенсію" сухим матчем. Останній червневий поєдинок наша команда проведе через три дні у Лодзі проти вже знайомої Ірландії.