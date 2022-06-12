Від'їзд легенди та повернення капітана: як збірна України готується до матчу з Ірландією

Підопічні Петракова розпочали підготовку до останньої битви циклу в Лізі націй. До ладу повернулися троє футболістів, які пропускали поєдинок з Вірменією

Збірна України готується до гри проти Ірландії

Вчора збірна України розгромила Вірменію у матчі Ліги націй. Команда Олександра Петракова поки що йде без втрат очок і має намір піднятися до Ліги А.

А сьогодні "синьо-жовті" розпочали підготовку до останнього червневого матчу проти ірландців. Команда зібралася на стадіоні у Лодзі та провела ранкове тренування.

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Участь у ній не брав Андрій Пятов, який учора провів останній матч за збірну і покинув її розташування. Враховуючи травму Бущана, на гру з ірландцями готуються лише два кіпери – Андрій Лунін та Дмитро Різник.

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Натомість повернулися в обойму інші гравці, які пропускали зустріч із Вірменією через хворобу. До матчу з британцями готуються Сирота, Соболь та Ярмоленко. Нагадаємо, що саме автогол Андрія у матчі з Уельсом вирішив невихід нашої збірної на ЧС-2022.

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Матч Україна – Ірландія відбудеться у Лодзі у вівторок, 14 червня. Початок – о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалах "Індиго" та "Футбол 1", а також на сервісі OLL.TV.