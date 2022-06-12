Украина на мажорной ноте завершила отбор на чемпионат Европы. Впереди – плей-офф

Молодежка Руслана Ротаня обыграла в гостях армян и теперь готовится к решающим битвам за поездку на чемпионат Европы-2023

Сборная Украины U-21 продолжит борьбу за выход на Евро в плей-офф / Фото: УАФ

Сегодня молодежная сборная Украины завершила групповой раунд отбора на Евро-2023. Последний матч команды Ротаня состоялся в Армавире против сборной Армении U-21.

Для "сине-желтых" он стал чисто формальным, ведь сборная досрочно заняла вторую позицию в группе Н. Тренерский штаб прибегнул к ротации, выставив нескольких игроков запаса с первых минут.

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Тем не менее, это не помешало нашей команде завершить отбор на мажорной ноте. В начале второго тайма счет открыл Кулиев. Форвард успешно откликнулся на подачу углового и головой добил мяч в ворота.

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А уже на 68 минуте сам Эльдар ассистировал Вивчаренко, который ворвался в штрафную и пробил мимо кипера хозяев. Двух голов оказалось достаточно, чтобы наша сборная добыла седьмую победу в квалификации.

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МЕСТО СБОРНАЯ В Н П РАЗНИЦА МЯЧЕЙ ОЧКИ 1 Франция 8 2 0 31-5 26 2 УКРАИНА 7 2 1 20-11 23 3 Сербия 3 3 4 10-11 12 4 Фарерские о-ва 2 4 4 6-12 10 5 Северная Македония 2 3 5 8-15 9 6 Армения 1 0 9 7-28 3

Теперь нашей команде предстоит плей-офф за выход на Евро, который пройдет следующим летом в Румынии и Грузии. Пока список потенциальных соперников команды Ротаня немалый: