Україна – Кіпр: найкращим гравцем матчу визнали майбутнього батька

24-річний півзахисник нашої національної команди Олександр Зінченко забив у Харкові м'яч з 11-метрового й продемонстрував гарну гру

/ Фото: REUTERS

Після впевненої перемоги над кіпріотами Шевченко знайшов серйозний недолік у збірної України. Втім, в цілому наставник "синьо-жовтих" залишився задоволений діями своїх підопічних. Вперше за 12 матчів наші забили більше одного м'яча.

Нагадаємо, дубль оформив Андрій Ярмоленко, ще по разу у воротах суперника розписалися Олександр Зінченко і Роман Яремчук. Протягом поєдинку в Харкові вболівальники визначали кращого гравця. Підрахунок голосів проводився телеканалами "Футбол". У підсумку приз глядацьких симпатій отримав Зінченко. Хлопець з Манчестер Сіті зазначив гол, засунувши м'яч під футболку і передавши на трибуни флюїди любові вагітній дружині Владе Седан.

У голосуванні Зіна набрав 46% голосів, на другому місці – Ярмоленко (26%), на третьому – Марлос (9%). Переможець віддав належне глядачам на трибунах стадіону "Металіст":

"Хотів подякувати вболівальникам за неймовірну підтримку, яку ми отримуємо кожного разу на полях в Україні. Я вже не пам'ятаю, коли в останній раз грав при такій кількості глядачів. Навіть на фіналі Ліги чемпіонів було менше людей. Дякую за визнання. Головне, що ми виграли і в гарних кондиціях готуємося до чемпіонату Європи".

Читайте також: Ярмоленко забив ювілейний м'яч у збірній і наблизився до Шеви – список найкращих бомбардирів.

Дивіться, як Олександр реалізував пенальті в грі з Кіпром:

Між іншим, Шевченко знайшов серйозний недолік у збірної України .