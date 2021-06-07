Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Україна – Кіпр: найкращим гравцем матчу визнали майбутнього батька

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
7 червня, 22:58
Копіювати лінк
24-річний півзахисник нашої національної команди Олександр Зінченко забив у Харкові м'яч з 11-метрового й продемонстрував гарну гру
/ Фото: REUTERS

Після впевненої перемоги над кіпріотами Шевченко знайшов серйозний недолік у збірної України. Втім, в цілому наставник "синьо-жовтих" залишився задоволений діями своїх підопічних. Вперше за 12 матчів наші забили більше одного м'яча.

Нагадаємо, дубль оформив Андрій Ярмоленко, ще по разу у воротах суперника розписалися Олександр Зінченко і Роман Яремчук. Протягом поєдинку в Харкові вболівальники визначали кращого гравця. Підрахунок голосів проводився телеканалами "Футбол". У підсумку приз глядацьких симпатій отримав Зінченко. Хлопець з Манчестер Сіті зазначив гол, засунувши м'яч під футболку і передавши на трибуни флюїди любові вагітній дружині Владе Седан.

У голосуванні Зіна набрав 46% голосів, на другому місці – Ярмоленко (26%), на третьому – Марлос (9%). Переможець віддав належне глядачам на трибунах стадіону "Металіст":

"Хотів подякувати вболівальникам за неймовірну підтримку, яку ми отримуємо кожного разу на полях в Україні. Я вже не пам'ятаю, коли в останній раз грав при такій кількості глядачів. Навіть на фіналі Ліги чемпіонів було менше людей. Дякую за визнання. Головне, що ми виграли і в гарних кондиціях готуємося до чемпіонату Європи".

Читайте також: Ярмоленко забив ювілейний м'яч у збірній і наблизився до Шеви – список найкращих бомбардирів.

Дивіться, як Олександр реалізував пенальті в грі з Кіпром:

Між іншим, Шевченко знайшов серйозний недолік у збірної України .

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти