Україна дають менше одного відсотка на перемогу на Євро-2020

Штучний інтелект визначив фаворитів Євро-2020. Збірна України не потрапила в число головних претендентів на перемогу. Шеві дають менше одного відсотка на успіх

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Комп'ютер за допомогою спеціального моделювання визначив фаворитів чемпіонату Європи. Збірна України не увійшла в число претендентів на перемогу на Євро-2020. Можливо, наші шанси покращаться після сьогоднішнього спарингу проти Кіпру. Дивитися Україна – Кіпр можна на нашому сайті.

Поки ж штучний інтелект оцінив шанси команди Андрія Шевченка завоювати трофей всього в 0,8%. Серед 24 учасників синьо-жовті займають 15-те місце.

Для розрахунку система Euros Prediction оцінювала ймовірність результату кожного матчу, враховуючи різні статистичні дані і навіть котирування букмекерів. Також комп'ютер брав до уваги складність "шляху до фіналу" згідно з сіткою плей-оф.

До речі, через таку складну систему один із фаворитів Євро-2020 у букмекерів збірна Англії опинилася лише на дев'ятому місці в рейтингу претендентів. Найбільше шансів віддають Франції – понад 20%. Слідом за ними йдуть бельгійці та іспанці, пише The analyst.

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