Ярмоленко забив ювілейний м'яч у збірної України Кіпру і наблизився до Шеви: список бомбардирів

31-річний півзахисник у третьому товариському матчі перед чемпіонатом Європи відзначився дублем і довів кількість голів в синьо-жовтій формі до 40

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Сьогодні ввечері збірна України обіграла Кіпр в товариському матчі в Харкові з рахунком 4:0. Правда, гості з сонячного острова залишилися в меншості ще при призначенні першого 11-метрового в їх ворота. Однак господарі не стали жаліти кіпріотів і створили собі приємний настрій перед стартом на чемпіонаті Європи.

Дублем на стадіоні "Металіст" відзначився вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко. В кінці першого тайму 31-річний лідер команди впевнено реалізував пенальті.

А в другій половині зустрічі Ярмола завдав удар "неробочою" правою ногою, але м'яч після рикошету залетів у сітку.

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Після цього дубля Ярмоленко на своєму балансі має вже 40 голів у складі національної команди.

Він давно утвердився на другому місці, але ще може наздогнати головного бомбардира збірної і свого нинішнього тренера Андрія Шевченка. Поки що у 44-річного наставника є фора у вісім забитих м'ячів.

Також сьогодні голами відзначилися Роман Яремчук і Олександр Зінченко. Нападник Гента з вісьмома забитими м'ячами увійшов у ТОП-10 збірної, а у хлопця з Манчестер Сіті поки що їх на два менше.

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