Шевченко знайшов серйозний недолік у збірної України в матчі з Кіпром

Головний тренер національної команди в цілому залишився задоволений діями своїх підопічних, але вимагає від них більш високою реалізації гольових моментів

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В понеділок увечері збірна України розгромила команду Кіпру в товариській зустрічі в Харкові. Слід врахувати, що суперник ще при рахунок 0: 0 залишився в меншості і двічі пропустив з пенальті.

Після матч головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко поділився своїми враженнями з телеканалами "Футбол".

В цілому про матч:

"В цілому, я задоволений: вийшла свіжа гра. Хлопці починають виглядати трохи краще. Ми вже прибрали навантаження – і з'явилася свіжість, хороші переміщення, осмислені атаки. Звичайно, знову проблеми з реалізацією. Треба буде це дотискати тому, що на Євро стільки моментів створювати ми не будемо".

Стосовно дій Романа Яремчука:

"Найважливіше, що у нього є моменти. Я знаю його характер, він переживає, коли не забиває. Тому ми дали йому можливість забити. Партнери по команді теж розуміли важливість цього, допомогли. Хлопці, які вийшли на заміни, гру освіжили. Матч дозволяв дати зіграти всім".

Про підготовку команди до Євро-2020:

"Для мене найголовніше – бачити рух, воно було непоганим. Хлопці виходять з цієї фази ... Завтра ми вилітаємо до Румунії, там навантажень вже практично не буде. Попрацюємо більше над стандартними положеннями, над підготовкою до кожного конкретного матчу. Будемо починати!"

Вашій увазі – список найкращих бомбардирів збірної України. Ярмоленко наблизився до Шевченка.

Дивіться огляд матчу Україна – Кіпр: