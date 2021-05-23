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Україна – Бахрейн: букмекери не чекають розгрому в товариському матчі в Харкові

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
23 травня, 15:54
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Підопічні Андрія Шевченка в неповному складі починають серію з трьох домашніх спарингів. Сьогодні наші повинні розібратися з гостями з Азії
/ Фото: Reuters

У неділю ввечері на стадіоні "Металіст" ми знову побачимо нашу збірну в справі. Вашій увазі онлайн-трансляція Україна – Бахрейн. Зустріч розпочнеться о 21:00, а головним суддею виступить чех Павел Орел.

Букмекерські контори віддають перевагу господарям, хоча і не дуже явну. Коефіцієнт на перемогу українців над 99-ю в світі збірною коливається близько 1.35. На нічию дають 5.10, на успіх Бахрейну – 9.80.

У поєдинку очікують 2-3 голи. Підопічні Андрія Шевченка заб'ють, швидше за все, два м'ячі. А ось на те, що хлопці португальського тренера Еліу Соузи зможуть розписатися у воротах "синьо-жовтих", – коефіцієнти приблизно такі ж, як і на те, що збірна України не пропустить. При цьому, найімовірніше, перший гол глядачі побачать уже в стартові 15 хвилин.

Нагадаємо, де дивитися товариський матч Україна – Бахрейн.

В тренді

Є і ще кілька цікавих варіантів ставок. На пенальті в грі можна поставити з коефіцієнтом 3.00, на дубль одного з гравців – 4.00, на хет-трик – 14.00. До речі, згадаємо, що Шевченко обіцяв зробити багато замін, щоб перевірити своїх футболістів у справі.

Дивіться, як збірні України та Франції грали внічию в Парижі:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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