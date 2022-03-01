Ти – дно. Пішов на х*й! Польський легіонер Динамо написав російському колезі

Кендзьора в шоці від позиції Тарасова / Фото: Колаж: Сьогодні

Напад Росії на Україну нікого не залишив байдужим. Висловився з цього приводу і футболіст Динамо Томаш Кендзьора.

Поляк звернувся до колишнього гравця збірної Росії Дмитра Тарасова, який досі не помічає страшної трагедії.

"Ти – просто дно людина. Не знаєш, що у нас в Україні коїться. Пішов ти на х*й.

Сподіваюся, прочитаєш це повідомлення. Усі люди, які підтримують російських окупантів у війні, – йдіть ви всі на х*й", – написав Кендзьора в особистому повідомленні Тарасову.