Ти – дно. Пішов на х*й! Польський легіонер Динамо написав російському колезі

Напад Росії на Україну нікого не залишив байдужим. Висловився з цього приводу і футболіст Динамо Томаш Кендзьора.
Поляк звернувся до колишнього гравця збірної Росії Дмитра Тарасова, який досі не помічає страшної трагедії.
"Ти – просто дно людина. Не знаєш, що у нас в Україні коїться. Пішов ти на х*й.
Сподіваюся, прочитаєш це повідомлення. Усі люди, які підтримують російських окупантів у війні, – йдіть ви всі на х*й", – написав Кендзьора в особистому повідомленні Тарасову.
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